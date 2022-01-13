Украинцам светит повышение минимальной пенсии: кому и когда ждать прибавки

Украинцам пообещали повышение минимальной пенсии / УНИАН

В Украине в 2022 году планируется повышение минимальной пенсии, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как подчеркнул он в ходе заседания правительства, в текущем году граждане Украины старше 70 лет смогут получать повышенную минимальную пенсию.

В Украине повысят минимальную пенсию

Минимальная пенсия для граждан 70+ повысится до трех тысяч гривен.

Уточняется, что для этого обязательный трудовой стаж должен быть не менее 30-35 лет. Об этом на сегодняшнем заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Минимальная пенсионная выплата для людей в возрасте от 70 лет со стажем 30-35 лет будет 3 000 гривен", - отметил Шмыгаль.

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Пенсии повысят в три этапа

Глава правительства добавил, что в 2022 году ожидается повышение пенсий в несколько этапов.

В частности, в марте будет проведена индексация, в том числе и для работающих пенсионеров. Программу доплат расширят на украинцев старше 70 лет, будут пересчитаны пенсии для чернобыльцев с инвалидностью, а также продолжится повышение пенсий для 65-летних в связи с ростом минимальной зарплаты, резюмировал Шмыгаль.

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Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о запуске накопительной пенсионной системы в Украине. По его словам, это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.

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