Украинцев предупредили о подорожании электроэнергии: когда ждать рост тарифов

Компания Укрэнерго анонсировала проведение публичного обсуждения проекта постановления о повышении тарифа.
С 1 апреля в Украине планируется повышение тарифа на передачу электроэнергии. Это связано с необходимостью выполнения обязательств перед производителями возобновляемой ("зеленой") электроэнергии.
Как пишет портал Энергореформа, изменение тарифа вызвано тем, что в законе о государственном бюджете на 2022 год эти средства не предусмотрены.
На 7 февраля компания Укрэнерго анонсировала проведение публичного обсуждения проекта постановления Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг, предполагающего повышение тарифа на передачу электроэнергии.
Добавим, что в планах оператора — повысить тариф на 29,1% (до 446,24 грн/МВт-час).
Напомним, ранее сообщалось о том, что в 2022 году в Украине ожидается новое повышение коммунальных тарифов.
По данным Ассоциации водоканалов, поставщики терпят убытки в связи с ростом тарифов на электроэнергию и зарплат.
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