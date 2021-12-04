Украинцев предупредили о резком скачке цен на хлеб: эксперт назвал неожиданную причину

В Украине вырастут цены на хлеб, говорит эксперт / УНИАН

В Украине прогнозируется рост цен на хлебобулочные изделия, поскольку хлебопекарям придется закупать муку хорошего качества в Турции.

При этом, мука, как продукт переработки, обойдется значительно дороже, чем зерно, заявил генеральный директор Укрхлебпром Александр Васильченко в интервью Главкому.

Он пояснил, что отечественные производители хлебобулочных изделий забили тревогу, из страны вывезли за рубеж практически всю мукомольную пшеницу.

По словам главы Укрхлебпрома, хлебопекари уже направили два официальных письма на имя премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что страна может остаться без хлеба, однако никакой реакции и ответа пока не последовало.

Васильченко назвал тревожную ситуацию "угрозой продовольственной безопасности", которая с каждым днем становится все заметнее.

Реклама

"Я так скажу – еще в начале ноября, когда вывезли уже 13 миллионов тонн пшеницы, 91% (то есть 11,8 миллион тонн) составляла продовольственная. Так что я уверен – на сегодняшний день всю ее уже практически экспортировали", – добавил Васильченко.

Эксперт также напомнил, что за годы независимости в Украине шесть раз пересматривали нормы государственного стандарта по качеству пшеницы. Всякий раз власти уменьшали количественные показатели клейковины. В результате, украинское продовольственное зерно третьего класса для производства хлеба уже не очень годится.

Читайте такжеХлеб по 40 гривен за буханку: украинцев предупредили о рекордном подорожании

Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.

Читайте еще: