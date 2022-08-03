Украинцев предупредили о взлете цен на АЗС: названы сроки и причина

Бензин в Украине может подорожать на 9,5 гривен за литр, не исключил Андрей Пивоварский.
В Украине прогнозируется нового подорожание автомобильного топлива на автозаправочных станциях, заявил руководитель сети АЗС "WOG" Андрей Пивоварский.
В интервью журналисту Оресту Сохару он пояснил, что если Верховная Рада примет решение о полном возврате акциза на топлива, бензин в Украине может подорожать на 9,5 гривен за литр, а дизель на 6 гривен.
В случае же если парламентарии решат вернуть акциз частично, подорожание будет в 2 раза меньшим, говорит эксперт.
"Я думаю, что Верховная Рада и Кабмин не будут возвращать довоенный акциз, если будут возвращать акциз на уровне 100 евро, то дизельное топливо и бензин могут подорожать примерно на 4-5 гривен за литр, но возможно и меньше", — не исключил Пивоварский.
Прогноз нового подорожания на АЗС
Отметим, что в Инфляционном отчете Национального банка Украины (июль 2022 года) утверждается, что дефицит топлива и рост затрат на логистику на фоне разрушения НПЗ и логистической инфраструктуры, а также блокирование портов и высокие цены на нефть обусловили стремительное подорожание топлива в Украине.
По прогнозу НБУ, цены на топливо будут расти и в следующем году. Так, прогнозируемое постепенное снижение мировых цен на нефть вероятно нивелируется потребностью возвращения системы налогообложения топлива на довоенный уровень.
"Высокая стоимость топлива будет подпитывать общую инфляцию из-за вторичных эффектов, в частности из-за подорожания транспортных услуг, а также себестоимости других товаров и услуг", - отмечают в НБУ.
Топливный кризис в Украине
Как известно, в Украине в последнюю неделю апреля начался дефицит топлива на АЗС. По состоянию на начало июня ситуация немного улучшилась, ограничения на отпуск топлива смягчились до 20-30 литров в бак.
В апреле в результате авиаударов уничтожен единственный крупный нефтеперерабатывающий завод Украины в Кременчуге(Полтавская обл.), на который приходилось около 40% общей поставки бензина и дизельного топлива. Также россиянами разбомблены около 20 нефтебаз.
18 июня российские захватчики совершили очередную ракетную атаку на Кременчуг. В тот же день три российские ракеты попали в нефтебазу в Новомосковском районе Днепропетровской области, возник масштабный пожар.
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