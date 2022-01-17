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Украинцев удивили космическими платежками за отопление с разницей в 300%

17 января 2022, 13:53
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Эксперты не исключают повышения тарифов на отопление в Украине.

Отопление, батареи
Украинцы пожаловались на платежки за отопление / УНИАН

В Украине после получения новых платежек за отопление потребители заявили о заметной разнице цен.

Отмечается, что разница в суммах в разных многоэтажках достигает 300%, пишет Obozrevatel.

В материале приводятся цены за отопление квадратного метра жилья в Киеве в одном из домов на улице Чернобыльской – оно обошлось потребителям в 25 грн. В то же время на улице Закревского, 85 в утепленном доме за каждый квадрат пришлось платить всего 18,45 грн.

Отмечается, что в хорошо утепленных домах расходы на отопление могут составлять всего 11 грн за квадратный метр. В то же время в домах, в которых не утеплили стены, окно, коммуникации, не установили индивидуальный тепловой пункт (ИТП), за каждый квадрат приходится платить более 30 грн.

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По словам главы правления Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, в прошлом году цены на отопление также обещали не поднимать, но в феврале Киевтеплоэнерго насчитали высокие платежки из-за морозов. Поскольку морозы только начинаются, по словам эксперта, не исключено, что ситуация может повториться.

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"Пока мы получили только платежки за декабрь, а у нас январь-февраль, в основном, два самых холодных месяца, которые влияют на платежку. Потому я бы не спешил с выводами, что мы "без стресса" пройдем отопительный сезон. Я пока в этом не уверен", – говорит Попенко.

В Украине задолженность за коммуналку резко выросла

Добавим, что с начала действия отопительного сезона долги украинцев по уплате жилищно-коммунальных услуг снова начали увеличиваться.

Уже к концу ноября задолженность населения составила немалую сумму -72,6 млрд гривен, увеличившись за один месяц на 7,0 млрд гривен. Об этом сообщили представители государственной службы статистики.

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