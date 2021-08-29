Украинкам объяснили в Минюсте, как при выходе на пенсию решить важную проблему/ УНИАН

У украинок во время оформления пенсии часто случаются ситуации, когда в Пенсионном фонде от них требуют подтвердить фамилию до брака, девичью. Это происходит в случаях, когда, к примеру, брак уже расторгнут, но документов соответствующих не сохранилось, сообщают в Минюсте.

Чиновники в такой ситуации рекомендуют получить выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния. Сделать это можно в любом отделе РАГС независимо от места жительства заявителя и места, где регистрировался и расторгался брак.

Для получения выписки нужно подать заявление, в котором указать сведения о заявителе:

фамилия, имя и отчество, дата и место рождения человека, сведения о котором нужно получить;

серия и номер и дата выдачи свидетельства о регистрации брака;

регистрационный номер, по которому зарегистрировано внесение сведений о регистрации брака.

Дополнительно указываются фамилия, имя, отчество другого супруга. Подать такое заявление, говорят чиновники, можно лично или через своего представителя.

Отнести его можно непосредственно в отдел РАГС или отправить документы по почте заказным письмом.

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Кроме того, заявление может быть направлено через интернет с использованием веб-портала "Обращение в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния" на сайте: https://dracs.minjust.gov.ua/.

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Напомним, ранее с 1 июня 2021 года право на повышение пенсии получили работающие пенсионеры, которым выплаты были назначены до апреля 2019 года.

Как сообщалось, в Украине отменили принудительный перевод пенсий на карточки с 1 сентября. В Украине отложили обязательный перевод выплат пенсии.

В Украине с 1 декабря нынешнего года минимальную пенсию в Украине увеличат с 1854 до 1934 гривен. В результате максимальная выплата увеличится на 800 гривен ‒ до 19340.