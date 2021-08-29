УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Украинкам объяснили в Минюсте, как при выходе на пенсию решить важную проблему

29 августа 2021, 08:38
Прослушать новость
Остановить

В профильном ведомстве пояснили украинкам, как решить ситуацию, когда в Пенсионном фонде от них требуют подтвердить фамилию до брака, девичью.

Пенсии
Украинкам объяснили в Минюсте, как при выходе на пенсию решить важную проблему/ УНИАН

У украинок во время оформления пенсии часто случаются ситуации, когда в Пенсионном фонде от них требуют подтвердить фамилию до брака, девичью. Это происходит в случаях, когда, к примеру, брак уже расторгнут, но документов соответствующих не сохранилось, сообщают в Минюсте.

Чиновники в такой ситуации рекомендуют получить выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния. Сделать это можно в любом отделе РАГС независимо от места жительства заявителя и места, где регистрировался и расторгался брак.

Для получения выписки нужно подать заявление, в котором указать сведения о заявителе:

  • фамилия, имя и отчество, дата и место рождения человека, сведения о котором нужно получить;
  • серия и номер и дата выдачи свидетельства о регистрации брака;
  • регистрационный номер, по которому зарегистрировано внесение сведений о регистрации брака.

Дополнительно указываются фамилия, имя, отчество другого супруга. Подать такое заявление, говорят чиновники, можно лично или через своего представителя.

Отнести его можно непосредственно в отдел РАГС или отправить документы по почте заказным письмом.

Реклама

Кроме того, заявление может быть направлено через интернет с использованием веб-портала "Обращение в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния" на сайте: https://dracs.minjust.gov.ua/.

Читайте такжеДве пенсии украинцам по накопительной системе: эксперты спрогнозировали размер выплат

Напомним, ранее с 1 июня 2021 года право на повышение пенсии получили работающие пенсионеры, которым выплаты были назначены до апреля 2019 года.

Как сообщалось, в Украине отменили принудительный перевод пенсий на карточки с 1 сентября. В Украине отложили обязательный перевод выплат пенсии.

В Украине с 1 декабря нынешнего года минимальную пенсию в Украине увеличат с 1854 до 1934 гривен. В результате максимальная выплата увеличится на 800 гривен ‒ до 19340.

viber
новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Украинкам объяснили в Минюсте, как при выходе на пенсию решить важную проблему». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Звезда Викингов Кэтрин Винник оценила празднование Дня независимости в УкраинеЗвезда Викингов Кэтрин Винник оценила празднование Дня независимости в Украине Скончался знаменитый советский актерСкончался знаменитый советский актер Рэмбо на Донбассе: боец ВСУ в одиночку уничтожил пятерых наемников, нарушавших перемириеРэмбо на Донбассе: боец ВСУ в одиночку уничтожил пятерых наемников, нарушавших перемирие Врач объяснил, чем опасна нехватка магния в теле и как ее избежатьВрач объяснил, чем опасна нехватка магния в теле и как ее избежать Как понимать заявление Минфина, что 40-летних оставят без пенсийКак понимать заявление Минфина, что 40-летних оставят без пенсий

Последние новости

08:38

Украинкам объяснили в Минюсте, как при выходе на пенсию решить важную проблему

08:23

Бегство от скуки и недоедания: на Львовщине дети массово покидают лагерь в разгар отдыха Видео

08:02

В России вступились за Поклонскую, которую разругал министр Кулеба

07:31

Сорокалетним пенсии уже не светят: как не допустить коллапса пенсионной системы мнение

06:56

Ореховый Спас 2021: что нельзя делать и приметы на 29 августа Видео

Реклама
05:53

Здоровое утро: диетолог назвала пять опасных привычек натощак Видео

05:41

Погожий сентябрь, прохладный октябрь и мрачный ноябрь: синоптик уточнила прогноз погоды на осень Видео

05:20

Неудачник месяца: что сулит Овну гороскоп на сентябрь 2021

04:31

Как мигрень влияет на развитие диабета - объяснение врачей

04:22

Лунный гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября: денежный бонус, большие перемены и разочарование

03:33

День шахтера 2021 в Украине: поздравления и открытки к празднику

03:14

Появилась нано-маска, убивающая коронавирус

03:11

Бабье лето в октябре и почти зима в ноябре: народный синоптик дал прогноз погоды на осень в Украине Видео

02:55

В Украине резко изменилась цена на арбузы: сколько стоит ягода сейчас

02:46

Ореховый Спас 2021: традиции, поздравления и открытки к празднику

02:39

Комаровский объяснил, когда ребенку необходимо давать жаропонижающее

00:57

Какие ягоды помогают сбить риск сердечного приступа - ответ ученых

00:23

Названы пять самых бесполезных диет Видео

28 августа, суббота
23:58

Бросали дымовые шашки: в Одессе на ЛГБТ-акции задержали полсотни человек

23:58

Диетолог рассказала продукты, которые способны улучшить работу мозга

Реклама
23:24

Лариса Ницой рассказала о "московитских замашках" Макаревича

23:05

Обострение на Донбассе: сепаратисты вновь открывали огонь, есть раненые

22:36

Длинный шлейф криминальных историй: бабушку замученного ребенка в Черкассах объявляли в розыск

22:17

Затяжное похолодание: синоптики уточнили прогноз на завтра Видео

21:54

Одиозная профессорша пожаловалась на "русский мир" и хочет вернуться в вуз

21:53

Масштабное ДТП близ Львова: грузовик столкнулся с тремя автомобилями, погиб ребенок

21:30

Из Афганистана уже эвакуировали более 600 человек - ОПУ

20:59

Привилегии для привитых в "зеленой" зоне: в Минздраве назвали условие Видео

20:30

На грани смерти: стали известны подробности о состоянии замученного мальчика в Черкассах

20:04

20 лет до членства в ЕС: как понимать заявление президента Эстонии мнение

19:45

В Киеве стартовали испытания нового трамвая

19:40

Экологи назвали причину вонючей пены в море Одессы Видео

19:00

Выяснилось, будут ли прививать от коронавируса детей Видео

18:36

Скончался знаменитый советский актер

18:32

В МОЗ рассказали, когда лекарства будут продавать по е-рецепту

17:59

Россия хочет сорвать встречу Зеленского и Байдена: в ТКГ прокомментировали обстрелы в Авдеевке Видео

17:20

Люди массово покидают город: на Новый Орлеан надвигается сильнейший ураган в истории США

16:52

В Харькове зафиксирована смертельно опасная инфекция Видео

16:19

Смертельная авария в Харькове: машина сбила наездницу, лошадь погибла Видео

16:07

Избитый танцор Дорофеевой откровенно рассказал о своей сексуальной ориентации

Реклама
16:02

Придется делиться: как Газпром будет обходить запрет суда оператору СП-2

16:00

Гороскоп на 29 августа для всех знаков Зодиака: козни недругов, денежные бонусы или служебный роман Видео

15:59

"Эффективный механизм защиты": Кузин назвал сроки, когда могут отменить ношение масок Видео

15:10

До конца года в Украине взлетят цены на молочку

15:07

В Киеве мужчина выпал с 8 этажа, а затем забросал копов камнями

14:39

"Вакцина от Novavax ещё не зарегистрирована нигде в мире": Минздрав разрывает контракт с Индией Видео

14:27

Всех вывезти не смогли: Британия завершает эвакуацию гражданских из Афганистана Видео

14:00

В Австралии мужчина выстроил овец "сердечком" в память о покойной тетке Видео

13:01

"Плясали, поднимая тучи пыли": в Крыму россияне заставили балерин танцевать возле танков Видео

13:01

Боевики из минометов обстреляли Авдеевку, Укрзализныця ограничила движение поездов на Донбассе

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять