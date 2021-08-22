Пенсия в 7 тысяч гривен: в Минсоцполитики рассказали, кто сможет ее получить / УНИАН

Аналитики Минсоцполитики рассчитали, при каких условиях работающие граждане в Украине смогут в перспективе получать пенсию в размере около семи тысяч гривен в месяц. Как сообщают в ведомстве, такое положение вещей, станет возможным при наличии полного страхового стажа и в солидарной, и в накопительной системах пенсионного обеспечения.

Для вышеуказанных выплат зарплата украинца должна составлять не менее 15 тысяч гривен, а отчисления на собственный пенсионный накопительный счет из сумм уплаченного им НДФЛ — 2% зарплаты (еще 2% должен будет отчислять в этот же фонд работодатель — из сумм ЕСВ).

В то же время условиями получения высокой пенсии является стабильная доходность средств, перечисленных на пенсионный счет — она должна как минимум на 0,25% превышать инфляцию, а также сохранять среднюю пенсию из солидарной системы на уровне не менее 3,6 тысячи гривен.

И наконец, говорят в Минсоцполитики, расчеты базируются на том, что после завершения работы пенсионер будет получать "накопительную" пенсию как минимум 15 лет.

Таким образом, средняя пенсия из накопительной системы за 15 лет у данного гражданина составит 3,1 тысячи гривен, а вместе с "солидарной" пенсией — более 6,7 тысячи гривен, что соответствует 45% от его зарплаты.

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Напомним, ранее с 1 июня 2021 года право на повышение пенсии получили работающие пенсионеры, которым выплаты были назначены до апреля 2019 года.

Как сообщалось, в Украине отменили принудительный перевод пенсий на карточки с 1 сентября. В Украине отложили обязательный перевод выплат пенсии.

В Украине с 1 декабря нынешнего года минимальную пенсию в Украине увеличат с 1854 до 1934 гривен. В результате максимальная выплата увеличится на 800 гривен ‒ до 19340.