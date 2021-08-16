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Пенсия в Украине упадет до 20% от зарплаты: в Минспоцполитики объяснили, почему

16 августа 2021, 12:32

В Украине ситуация с выплатами пенсий достаточно сложная, и, как говорят чиновники Минсоцполитики, с каждым годом она будет только ухудшаться.

Пенсии
Пенсия в Украине упадет до 20% от зарплаты УНИАН

Уже через 20−30 лет коэффициент замещения зарплаты пенсией составит не более 18−20%. То среднестатистический украинец будет получать пенсию в размере не более 20% от своей зарплаты (сейчас этот показатель составляет 30%). Об этом сообщает портал Сегодня со ссылкой на представителей Минсоцполитики.

Причиной такой тенденции, говорят чиновники, является тот факт, что в Украине постоянно падает число плательщиков страховых взносов. Уже сейчас такие взносы платят лишь около 13 миллионов граждан. Пенсионеров же, которых содержит государство, насчитывается около 11,2 миллиона человек. Таким образом, уже сегодня на место двух работающих на одного пенсионера приходится только 1,16.

Со временем ситуация, утверждают чиновники, будет только усложняться и по расчетам специалистов Института демографии имени Птухи, в 2050 году будет уже 9,7 миллиона человек, которые платят взносы в Пенсионный фонд Украины, и 11,7 миллиона пенсионеров.

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Напомним, с 1 июня 2021 года право на повышение пенсии получили работающие пенсионеры, которым выплаты были назначены до апреля 2019 года.

Как сообщалось, в Украине отменили принудительный перевод пенсий на карточки с 1 сентября. В Украине отложили обязательный перевод выплат пенсии.

В Украине с 1 декабря нынешнего года минимальную пенсию в Украине увеличат с 1854 до 1934 гривен. В результате максимальная выплата увеличится на 800 гривен ‒ до 19340.

пенсии новости Украины
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