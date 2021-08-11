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В Украине снова пересчитают пенсии: кому и на сколько поднимут

11 августа 2021, 10:01
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Помимо пересчета пенсий, который связан с повышением прожиточного минимума, осенью доплаты получит еще одна категория украинских пенсионеров.

Пенсии
В Украине снова пересчитают пенсии: кому и на сколько поднимут / УНИАН

До конца нынешнего года в Украине планируется еще несколько этапов повышения пенсионных выплат. Об этом говорится в графике, который был обнародован Пенсионным фондом.

Помимо пересчета пенсий, связанного с повышением прожиточного минимума, который был запланирован на 1 декабря текущего года, осенью доплаты получит еще одна категория пенсионеров.

С 1 октября 2021 года пенсионеры в возрасте старше 75 лет получат доплаты. Так, людям от 75 до 80 лет доплатят по 400 гривен. Минимальный уровень их пенсий будет установлен на уровне 2,5 тысячи гривен. Правда, доплатят тем людям, у которых есть достаточный страховой стаж — 30 и 35 лет для женщин и мужчин соответственно.

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Напомним, с 1 июня 2021 года право на повышение пенсии получили работающие пенсионеры, которым выплаты были назначены до апреля 2019 года.

Как сообщалось, в Украине отменили принудительный перевод пенсий на карточки с 1 сентября. В Украине отложили обязательный перевод выплат пенсии.

В Украине с 1 декабря нынешнего года минимальную пенсию в Украине увеличат с 1854 до 1934 гривен. В результате максимальная выплата увеличится на 800 гривен ‒ до 19340.

пенсии Пенсионный фонд Украины новости Украины
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