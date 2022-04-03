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Упрощенное налогообложение, партнерские средства – в ОП назвали инструменты развития экономики

3 апреля 2022, 16:00

На совещании обсудили источники финансирования расходов, в том числе собственные налоговые поступления и помощь международных партнеров Украины.

Офис президента и правительство разрабатывают стратегию развития экономики даже в условиях военного времени. Об этом сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко в официальном Телеграмм-канале.

"Привлекаем собственные и партнерские средства. Рассматриваем переход на упрощенную систему налогообложения. Обеспечиваем проведение посевной", – отметил Тимошенко по итогам совещания, которое Президент Украины Владимир Зеленский провел с экономическими блоками Офиса Главы государства и Кабинета министров.

Сообщается, что на совещании обсудили источники финансирования расходов, в том числе собственные налоговые поступления и помощь международных партнеров Украины. В этом же контексте коснулись и перспективы перехода на упрощенную систему налогообложения, запланированного на апрель.

Также были рассмотрены пути диверсификации импорта горючего и защиты энергетической инфраструктуры Украины от бомбардировок российской армией. Речь шла и о проведении посевной кампании, в частности, обеспечении аграриев горючим.

Напомним, что ранее первая вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко информировала также и о том, что для предпринимателей Украины открыт доступ к кредитным средствам, в частности по программе "5-7-9".

"Это позволит восстановить потерянные мощности, восполнить нехватку оборотных средств и поставить предприятия "на рельсы", – отмечала Свириденко.

Между тем, по подсчетам Министерства финансов, за один месяц военных действий Украина тратит примерно 10 млрд долларов США, сообщили в Офисе Президента.

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