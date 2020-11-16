В Кабмине припугнули пенсионеров массовыми проверками

Идентификация и верификация личности пенсионера будет проходить на основании предъявленного паспорта гражданина Украины.
Пенсионеров, которые получают выплаты от государства через банковские карты, скоро будут массово проверять. Такое поручение дал Кабмин Пенсионному фонду - предусмотрено проверить реальность получателей пенсии путем создания "единого обращения в вопросе выплаты пенсий".
По информации пресс-службы Кабмина, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Органам Пенсионного фонда и соцзащиты поручат сформировать перечень получателей на основании полученных заявлений и вместе с необходимыми для открытия счета документами передать данную информацию уполномоченному банку не позднее, чем через 5 дней со дня получения документов.
Если пенсия перечисляется на карточку, и срок действия ее больше года, при этом на протяжении года по этой карточке не тратились средства лично пенсионером, тогда это вызовет сомнения и такого получателя Пенсионный фонд обязательно проверит.
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Идентификация и верификация личности пенсионера будет проходить на основании предъявленного паспорта гражданина Украины или другого документа, который удостоверяет лицо и подтверждает его возраст, а также определенного законодательством документа, в котором указана информация о месте проживания пенсионера.
Не все пенсионеры в Украине на данный момент получают пенсионные выплаты на карту. Некоторые граждане по старинке получают ежемесячные пенсии через Укрпочту. В Кабмине предусмотрели механизм проверки и таких получателей. Их личности также идентифицируют в ПФУ.
Пенсии в Украине - последние новости
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