В Кабмине рассказали, повлияет ли "ковидная тысяча" на назначение субсидии

Выплаченные за вакцинацию средства не будут принимать во внимание при расчете размера субсидии.
Тысяча гривен, которую вакцинированные украинцы получают по программе "єПідтримка", не влияет на назначение жилой субсидии.
Также эта выплата не будет уменьшать размер субсидии, рассказали в Министерстве социальной политики.
"Сообщаем, что получение указанных средств не влияет на право граждан получать жилищную субсидию, а также не уменьшает размер жилищной субсидии", – подчеркнули в ведомстве.
Эта выплата является одноразовой, и ее не учитывают в совокупный доход домохозяйства при расчете размера субсидии. И поэтому полученные средства не скажутся на ее размере в будущих периодах.
"Таким образом, привитые граждане могут получать соответствующие средства без потери права на субсидию или уменьшения ее размера", – отметили в Минсоцполитики.
Напомним, министр социальной политики Марина Лазебная объяснила, кому и почему не светит субсидия на коммуналку. Она подчеркнула: если трудоспособный человек старше 18 лет не хочет искать работу, учиться или работать, то ему субсидия не будет выплачиваться.
Также в Минсоцполитики объяснили, кому из украинцев надо еще раз подать документы на субсидию. По словам Лазебной, автоматическое переназначение субсидий происходило на основании имеющейся в реестрах информации.
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