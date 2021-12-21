В Кабмине рассказали, повлияет ли "ковидная тысяча" на назначение субсидии

В Кабмине объяснили, повлияет ли на субсидию 1000 грн за вакцинацию / ua.depositphotos.com

Тысяча гривен, которую вакцинированные украинцы получают по программе "єПідтримка", не влияет на назначение жилой субсидии.

Также эта выплата не будет уменьшать размер субсидии, рассказали в Министерстве социальной политики.

"Сообщаем, что получение указанных средств не влияет на право граждан получать жилищную субсидию, а также не уменьшает размер жилищной субсидии", – подчеркнули в ведомстве.

Эта выплата является одноразовой, и ее не учитывают в совокупный доход домохозяйства при расчете размера субсидии. И поэтому полученные средства не скажутся на ее размере в будущих периодах.

"Таким образом, привитые граждане могут получать соответствующие средства без потери права на субсидию или уменьшения ее размера", – отметили в Минсоцполитики.

Реклама

Напомним, министр социальной политики Марина Лазебная объяснила, кому и почему не светит субсидия на коммуналку. Она подчеркнула: если трудоспособный человек старше 18 лет не хочет искать работу, учиться или работать, то ему субсидия не будет выплачиваться.

Также в Минсоцполитики объяснили, кому из украинцев надо еще раз подать документы на субсидию. По словам Лазебной, автоматическое переназначение субсидий происходило на основании имеющейся в реестрах информации.

Вас также может заинтересовать: