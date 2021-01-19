В Минфине рассказали о перспективах дефолта в Украине/ УНИАН

Руководитель украинского Министерства финансов Сергей Марченко заявил, что в настоящий момент экономические предпосылки для дефолта в стране отсутствуют. Об этом чиновник сказал в интервью австрийскому изданию Der Standard, перевод которого опубликован на официальном интернет-портале ведомства.

"Нет ни одной причины даже задавать вопросы об этом (о возможном дефолте ‒ Главред). В настоящее время нет экономических причин дефолта, а также мы не предполагаем их наступления в 2021 году. У нас сбалансированный бюджет и мы знаем, как финансировать дефицит", ‒ сказал он.

По словам Марченко, самую крупную сумму внешних заимствований, немногим более 2 миллиардов долларов США, Украина должна будет вернуть в сентябре 2021 года.

"К этому времени мы найдем вариант рефинансирования", ‒ отметил чиновник.

Также чиновник отметил, что в 2020 году дефицит государственного бюджета Украины был запланирован на уровне 7,5% от валового внутреннего продукта, но он оказался ниже ожиданий и составил около 5,3%.

"Мы ожидаем дефицит 5,5% в 2021 году. Мы ожидали, что ВВП упадет на 4,8% в 2020 году; по предварительным данным, мы могли бы быть в несколько лучшем положении с минус 4,5%. В 2021 году я ожидаю 4,6% плюс. Государственный долг на 1 декабря составил 84,2 миллиарда долларов, из них внешний долг ‒ 42,3 миллиарда долларов", ‒ сказал Марченко.

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