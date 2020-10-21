В МВФ назвали главное условие дальнейшего сотрудничества с Украиной

В МВФ назвали условия сотрудничества с Украиной / Reuters

Выделение Украине очередных траншей, так же как и вся реализация программы Stand-By, будет зависеть от внедрения властями реформ, выполнение обязательств и других целей, предусмотренных Меморандумом.

Об этом заявил директор Европейского департамента Фонда Альфред Каммер в ответ на вопрос Укринформа и сообщил о дальнейшем сотрудничестве с нашей страной.

"В течение последних нескольких месяцев мы очень тесно сотрудничаем с правительством относительно имплементации реформ, но также по их обязательствам по Меморандуму и достижению целей, установленных в программе. Мы тесно взаимодействуем с ними по выполнению и соблюдению этих обязательств, и это взаимодействие будет продолжаться", - отметил Каммер в ответ на просьбу прокомментировать возможность получения Украиной следующих траншей Фонда до конца нынешнего года.

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По словам Каммера, в МВФ понимают, что программа Stand-By нацелена на поддержку макроэкономической стабильности в Украине, реагирование на коронакризис, но также на "реализацию целого ряда реформ, которые должны быть проведены в течение 18-месячного периода".