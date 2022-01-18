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В Нацбанке рассказали, почему резко упал курс гривны

18 января 2022, 14:36
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По словам Юрия Гелетея, Нацбанк осуществляет активное сглаживание падения курса гривны - продавая тем самым валюту в рамках межбанковской биржи.

Курс валют
В Нацбанке рассказали, почему резко упал курс гривны/ УНИАН

В украинском Нацбанке считают, что курс гривны в январе упал из-за психологического фактора, который связан с геополитическими событиями вокруг Украины и реакцией участников рынка. Такое мнение высказал заместитель главы НБУ Юрий Гелетий сказал в комментарии Экономической правде.

"Произошло усиление спроса на иностранную валюту со стороны нерезидентов на валютном рынке Украины. В частности, нерезиденты-инвесторы в ОВГЗ продали с начала года облигаций на общую сумму более 5 миллиардов гривен и купили иностранной валюты на сумму 264 миллиона долларов. Такой объем дополнительного спроса имел определенные последствия для ситуации на внутреннем валютном рынке, поскольку он был соединен с действием отдельных сезонных факторов. В частности, определенное влияние на общую рыночную конъюнктуру оказали традиционно активные бюджетные расходы в декабре. Кроме того, традиционно в январе наблюдается определенное уменьшение продажи валюты аграрными предприятиями. Вместе с тем, объемы продажи валюты со стороны другой ведущей экспортной отрасли — горно-металлургической — остаются на высоких уровнях и пока не демонстрируют признаков уменьшения", — объяснил чиновник.

По словам Гелетея, Нацбанк осуществляет активное сглаживание падения курса гривны, продавая валюту на межбанковской бирже.

"То есть Национальный банк влияет не на направление смены курса, а на скорость такого изменения", — заявили в Нацбанке.

Читайте такжеСтоит ли в 2022 году надеяться на стабильность курса гривны, доллара и евро

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Напомним, ранее эксперты спрогнозировали резкий рост курса доллара. На снижение курса гривны влияют сразу несколько факторов.

Директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин объяснил, почему курс доллара может взлететь до 39,5 гривны/ доллар.

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