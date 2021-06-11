В Нафтогаз нагрянули с обысками из-за закупок у Газпрома

Следователи хотят установить, действительно ли должностные лица НАК Нафтогаз Украины уклонились от уплаты НДС на сумму 2,7 млрд грн.
В помещениях госкомпании Нафтогаза 11 июня проходят обыски. Государственная фискальная служба нагрянула туда с проверкой по делу о возможной неуплате налогов.
Как сообщается в Facebook фискального ведомства, сейчас идет досудебное расследование в уголовном производстве. Следователи хотят установить, действительно ли должностные лица НАК Нафтогаз Украины уклонились от уплаты НДС на сумму 2,7 млрд грн.
Речь идет о незавершенной процедуре таможенного оформления газа, который был куплен у российского Газпрома.
"Окончательная сумма нанесенного государству ущерба будет установлена в ходе судебно-экономической экспертизы", – отмечается в сообщении фискальной службы.
Ранее суд оправдал пойманного на взятке чиновника из Николаева. После пяти лет рассмотрения дела суд в Николаеве в конце концов пришел к выводу, что обвинители не доказали вину экс-вице-губернатора Николая Романчука.
Контракт на транзит газа между Россией и Украиной
30 декабря 2019 года в результате трехсторонних переговоров Украина – Россия – Европейский Союз был подписан новый контракт на транзит газа с 1 января 2020 года на 5 лет с возможностью его пролонгации на 10 лет на аналогичных условиях.
Договоренность была достигнута еще 20 декабря, однако подписи были поставлены за сутки до прекращения прежнего контракта.
Минимальные гарантированные объемы прокачки - 65 млрд м куб. газа в первый год и по 40 млрд м куб. на следующие 4 года. При этом фактические объемы могут быть выше.
По словам исполнительного директора Нафтогаза Юрия Витренко, это первый случай в истории Украины, когда Газпром заключил контракт на транзит по европейскому принципу "качай или плати". Ранее закупки газа у Газпрома покрывались похожим, но невыгодным для Украины и выгодным для России, принципом "бери или плати"."
Газпром и Нафтогаз Украины также заключили безотзывное соглашение об урегулировании споров.
Минюст Украины и Газпром заключили безотзывное мировое соглашение, предусматривающее прекращение Украиной всех текущих и возможных будущих требований к Газпрому, основанных на решении Антимонопольного комитета Украины.