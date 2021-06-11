В Нафтогаз нагрянули с обысками из-за закупок у Газпрома / УНИАН

В помещениях госкомпании Нафтогаза 11 июня проходят обыски. Государственная фискальная служба нагрянула туда с проверкой по делу о возможной неуплате налогов.

Как сообщается в Facebook фискального ведомства, сейчас идет досудебное расследование в уголовном производстве. Следователи хотят установить, действительно ли должностные лица НАК Нафтогаз Украины уклонились от уплаты НДС на сумму 2,7 млрд грн.

Речь идет о незавершенной процедуре таможенного оформления газа, который был куплен у российского Газпрома.

"Окончательная сумма нанесенного государству ущерба будет установлена в ходе судебно-экономической экспертизы", – отмечается в сообщении фискальной службы.

Ранее суд оправдал пойманного на взятке чиновника из Николаева. После пяти лет рассмотрения дела суд в Николаеве в конце концов пришел к выводу, что обвинители не доказали вину экс-вице-губернатора Николая Романчука.