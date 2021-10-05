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В октябре "взлетят" цены на газ: кому и где поднимут тарифы

5 октября 2021, 04:57
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Речь идет о бытовых потребителях, для которых Нафтогаз является поставщиком последней надежды.

газ
В Нафтогазе назвали новые тарифы на газ для потребителей / Фото pixabay.com

С наступлением отопительного сезона платежки за газ, использованный в октябре, с повышенными тарифами в ноябре получат жители сразу нескольких регионов Украины.

В ноябре это коснется домохозяйств в Донецкой, Херсонской и Полтавской областях. Кроме того, повышенные платежки получат жители городов: Кременец (Тернопольской области), Мелитополь и Мелитопольского района (Запорожской области), Коростышев и Коростышевского района (Житомирской области), а также Шепетовки (Хмельницкой области), сообщает пресс-служба газопоставляющей компании Нафтогаз.

Поставщик последней надежды назвал новый тариф на газ

В компании пояснили, что речь идет о бытовых потребителях, для которых Нафтогаз является поставщиком последней надежды.

При этом цена на газ за поставки в октябре будет выше, чем в сентябре. Кубометр газа для таких домохозяйств будет стоить 16,56 гривны (без учета стоимости доставки).

/ gas.ua

Как избежать повышения тарифов на газ

При этом в Нафтогазе отмечают, что для того, чтобы клиентам (их на данный момент 600 тысяч) избежать повышения тарифа, им следует заключать договора с другими поставщиками в течение 60 дней — на такой срок им гарантируется газообеспечение по тарифу ППН.

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"Нафтогаз Украины не устанавливает цену для клиентов ППН. Цена рассчитывается ежемесячно по специальной формуле… Формула учитывает определенные риски для поставщика "последней надежды", фактические цены природного газа на европейских газовых хабах, текущий обменный курс гривны к евро и ряд других актуальных рыночных факторов", — добавили в компании.

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Ранее сообщалось о том, что в Украине газоснабжающие компании опубликовали новые месячные тарифы, которые начнут действовать с октября 2021 года.

Месячные тарифы на октябрь выросли у ряда поставщиков. Обратим внимание, что отдельные газоснабжающие компании подняли тариф выше 30 гривен за кубометр газа.

viber
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