В правительстве рассказали, как можно получать пенсии в оккупированных районах Украины

В правительстве рассказали, как можно получать пенсий в оккупированных районах Украины / УНИАН / ua.depositphotos.com

Не все украинцы, которые сейчас проживают на временно оккупированных россиянами территориях, могут получить насчитанные пенсионные выплаты наличными либо вообще использовать их. Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

Как говорит чиновница, в Кабмине уже разработали механизм, позволяющий обойти эту сложность.

"Банки все 100% пенсионных выплат зачисляют на карты, но на части оккупированных территорий ими невозможно воспользоваться", ‒ сказала она.

По подсчетам Лазебной, из всех пенсионеров, получавших выплаты по месту жительства, около 300 тысячам человек "Укрпошта" не имеет никакой возможности доставить пенсии на оккупированных территориях.

Для тех украинцев, которые пока не могут получить деньги, открывают счета в "Ощадбанке" и на них засчитывают пенсионные выплаты.

Такими денежными средствами пенсионеры могут воспользоваться, обратившись в "Ощадбанк" по первой возможности. Также можно дождаться, когда "Укрпошта" сможет работать в регионе, и тогда получить всю сумму по месту жительства.

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Напомним, ранее в Украине чиновники изменили формулу расчета субсидии и суммы льгот на оплату коммунальных услуг.

За апрель выплатят 43% субсидии и 59% льготы, которые были начислены в январе нынешнего года.

С мая и на весь неотопительный сезон будут выплачивать 16% субсидии и 29% льготы, начисленных в январе 2022 года.

Чиновники отмечают, что уменьшение выплат связано с меньшей суммой коммунального счета (без отопления) и с последствиями военного положения.

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