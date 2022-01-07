В Украине цены на подсолнечное масло догнали стоимость оливкового

В Украине практически сравнялись цены на подсолнечное и оливковое масло / ua.depositphotos.com

В Украине в торговых сетях цена за литр подсолнечного масла отечественного производства почти сравнялась с ценой за литр импортного оливкового масла.

В своем Facebook журналист Егор Чечеринда опубликовал чек из магазина, в котором отображена покупка подсолнечного и оливкового масла.

Отметим, что в чеке зафиксировано, что за 0,9 литра подсолнечного масла отечественного производства журналист заплатил 73,99 грн. Он пояснил, что в перерасчете на 1 литр подсолнечное масло стоит 82,21 грн.

Вместе с тем цена импортного оливкового масла за 1 литр составила 89,99 грн. Что лишь на 7 грн. выше, чем цена подсолнечного.

Журналист иронически уточнил, что разница в стоимости является "чудесами украинского ценообразования".

Реклама

"Одно сделано из подсолнечника и приехало из Полтавы (300 км от Киева), второе – сделано в итальянском городе Бари (2650 км от Киева). Об уплаченной на границе пошлине и разнице в заработных платах работников, которые изготовили это масло в Бари и Полтаве – я лучше промолчу. Как и о том, на сколько именно подсолнечник дешевле оливок", – добавил Чечеринда.

Читайте такжеРекордные цены на сало: украинцев ошарашили заоблачным подорожанием

/ Facebook/checherynda

Подорожание подсолнечного масла

Напомним, в Украине лидером подорожания остается подсолнечное масло. С 42 грн за литр на конец прошлого года в мае нынешнего средняя цена продукта подскочила до рекордных 62,57 грн/литр.

Это происходит на фоне избыточного предложения продукта в стране: объемы производства масла в Украине в 15 раз превышают объем потребления.

Читайте такжеРекордный скачок цен на масло: украинцев предупредили о новом подорожании

Читайте еще: