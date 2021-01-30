В Украине изменили газовые тарифы: кто заплатит меньше за доставку

Пересмотрен тариф на услуги распределения природного газа для 13 операторов газораспределительных систем.
В Украине снизили тарифы на услуги по распределению природного газа для 13 операторов газораспределительных систем.
Соответствующее решение принято Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, говорится в материалах НКРЭКУ.
"Учитывая многочисленные обращения граждан, с целью недопущения социальной напряженности среди населения и дополнительной защиты потребителей природного газа, НКРЭКУ на своем заседании 30 января 2021 года пересмотрела тарифы на услуги распределения природного газа для 13 операторов газораспределительных систем", - говорится в сообщении НКРЭКУ.
В частности, тарифы были пересмотрены для следующих операторов газораспределительных систем:
- ЧАО Гадячгаз;
- АО Закарпатгаз;
- АО Ивано-Франковскгаз;
- АО Лубныгаз;
- ЧАО Мелитопольгаз;
- АО Николаевгаз;
- АО Полтавагаз;
- ЧАО Тернопольгаз;
- АО Тысменицагаз;
- ЧАО Уманьгаз;
- АО Харьковгаз;
- АО Черновцыгаз;
- ООО Газовик.
"Согласно упомянутым постановлениям НКРЭКУ, максимальный тариф на услуги распределения природного газа составит 1,79 грн за 1 куб. м в месяц без НДС", - говорится в сообщении.
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Тарифы в Украине:
- Премьер-министр Денис Шмыгаль 13 января заявил, что власти приняли решение о государственном регулировании цены на газ на уровне 6,99 гривен за кубический метр. Цена должна действовать на весь текущий срок отопительного периода.
- В Офисе президента заявили, что государство решило снизить цену на газ для населения на ниже рыночной, вследствие чего украинцам удастся сэкономить до 30% в своих платежках за газ.
- Министр Кабинета министров Олег Немчинов полагает, что цену на газ для бытовых потребителей снизят лишь на временной основе – до конца отопительного сезона. В дальнейшем стоимость газа может достичь показателя в 12 гривен за кубический метр.