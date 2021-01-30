В Украине изменили газовые тарифы: кто заплатит меньше за доставку

Газовые тарифы в Украине изменен / УНИАН

В Украине снизили тарифы на услуги по распределению природного газа для 13 операторов газораспределительных систем.

Соответствующее решение принято Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, говорится в материалах НКРЭКУ.

"Учитывая многочисленные обращения граждан, с целью недопущения социальной напряженности среди населения и дополнительной защиты потребителей природного газа, НКРЭКУ на своем заседании 30 января 2021 года пересмотрела тарифы на услуги распределения природного газа для 13 операторов газораспределительных систем", - говорится в сообщении НКРЭКУ.

В частности, тарифы были пересмотрены для следующих операторов газораспределительных систем:

ЧАО Гадячгаз;

АО Закарпатгаз;

АО Ивано-Франковскгаз;

АО Лубныгаз;

ЧАО Мелитопольгаз;

АО Николаевгаз;

АО Полтавагаз;

ЧАО Тернопольгаз;

АО Тысменицагаз;

ЧАО Уманьгаз;

АО Харьковгаз;

АО Черновцыгаз;

ООО Газовик.

"Согласно упомянутым постановлениям НКРЭКУ, максимальный тариф на услуги распределения природного газа составит 1,79 грн за 1 куб. м в месяц без НДС", - говорится в сообщении.

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Тарифы в Украине: