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В Украине резко рухнули цены на АЗС: сколько стоит дизель и автогаз

11 июля 2022, 13:36

Рынок Украины достаточно наполнился дизтопливом и сжиженным газом, а также почти вышел на минимально необходимый уровень обеспечения бензином.

АЗС
АЗС / pixabay.com

На украинских автозаправочных станциях продолжается снижение цен на автомобильный газ.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка консалтинговой группы "А-95".

Средняя цена на автогаз за выходные в сетях АЗС снизилась до 36,61 грн/л.

Снижение цен на автогаз:

  • На станциях WOG автогаз подешевел на 1 грн, до 35,98 грн/л.
  • На столько же снизилась цена в сети SOCAR, до 36,98 грн/л.
  • В сети UPG он подешевел на 1,5 грн, до 35,00 грн/л.
  • На станциях "Укргаздобыча" - на 2,00 грн, до 36,00 грн/л.
  • На 1 грн снизили цены Rodnik, "Авантаж 7", KLO, "Катрал" и Mango.
  • На 0,22-0,76 грн/л подешевел автогаз и в сетях "БРСМ-Нафта", Shell, Chipo, "Автотранс" и других.
/ enkorr.ua

Дизель и автогаз дешевеют

В свою очередь директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн сообщил о том, что рынок Украины достаточно наполнился дизтопливом и сжиженным газом, а также почти вышел на минимально необходимый уровень обеспечения бензином. Это привело к ожидаемому началу снижения цен.

Как пишет он в колонке на РБК-Украина, наполнение рынка привело к ожидаемому началу снижения цен. Например, сжиженный газ за последний месяц подешевел почти на 20%. Если в начале июня на некоторых заправках он стоил под 45 гривен, то уже сейчас есть случаи торговли по 35-36 гривен

"Также видим предпосылки для снижения цен на дизтопливо. Трейдеры завезли значительные объемы, надо снижать цены, чтобы поскорее вернуть деньги. Сейчас есть предпосылки для удешевления дизеля на 4-5 гривен за литр", - сообщил Куюн.

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Топливный кризис в Украине

Как известно, в Украине в последнюю неделю апреля начался дефицит топлива на АЗС. По состоянию на начало июня ситуация немного улучшилась, ограничения на отпуск топлива смягчились до 20-30 литров в бак.

В апреле в результате авиаударов уничтожен единственный крупный нефтеперерабатывающий завод Украины в Кременчуге(Полтавская обл.), на который приходилось около 40% общей поставки бензина и дизельного топлива. Также россиянами разбомблены около 20 нефтебаз.

18 июня российские захватчики совершили очередную ракетную атаку на Кременчуг. В тот же день три российские ракеты попали в нефтебазу в Новомосковском районе Днепропетровской области, возник масштабный пожар.

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АЗС дизтопливо дизель
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