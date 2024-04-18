Visa или MasterCard: какую лучше выбрать платежную систему

Если вам интересно, какая платежная сеть лучше для вас, это руководство поможет вам понять разницу между Visa и MasterСard.​​​​​​

https://glavred.info/economics/visa-ili-mastercard-kakuyu-luchshe-vybrat-platezhnuyu-sistemu-10558832.html Ссылка скопирована

Обе платежные системы признаются во всем мире / Коллаж Главред, фото Pixabay

Исследуя мир кредитных карт, вы столкнетесь с двумя доминирующими платежными сетями в мировом финансовом секторе: Visa и MasterCard. Обе эти платежные сети несут ответственность за авторизацию и обработку транзакций, совершаемых по картам их дочерних сетей.

Эти сети подключают вашу банковскую карту к продавцам, обеспечивая удобство оплаты. Если вам интересно, какая платежная сеть лучше для вас, это руководство поможет вам понять разницу между Visa и MasterСard.​​​​​​

Какую платежную систему стоит выбрать:

видео дня

Visa, популярная платежная сеть, начала свое развитие в 1950-х годах с запуска первой потребительской кредитной карты, предлагаемой Bank of America в США. Теперь она работает по всему миру, что позволяет клиентам со всего мира легко совершать покупки по картам, устраняя при этом необходимость в наличных деньгах.

Первоначально сеть Visa предлагала только кредитные карты, сегодня она также предлагает дебетовые, предоплаченные и подарочные карты. Карты Visa широко принимаются во всем мире, что позволяет пользователям удобно использовать их для расчетов в разных странах. Транзакции с Visa обрабатываются через сеть Visa партнерскими финансовыми учреждениями.

MasterCard, признанная одной из крупнейших в мире платежных сетей, была создана группой банков в 1960-х годах для конкуренции с монополией Visa по обработке платежей. Сегодня многие глобальные финансовые учреждения сотрудничают с сетью, предлагая карты под брендом MasterCard. Это - кредитные карты, дебетовые карты и карты предоплаты. MasterCard широко принимается в 210 странах.

Какую лучше выбрать платежную систему?

Плата за обслуживание

И Visa, и MasterCard получают доход за счет комиссии за обработку платежей. Однако порядок взимания комиссий различается. Visa взимает плату с эмитента карты за каждую транзакцию или в зависимости от объема карты.

Напротив, MasterCard взимает плату с учреждений-эмитентов карт на основе процента от мирового долларового объема. Глобальный долларовый объем относится к общему объему всех транзакций, совершенных с использованием карт с поддержкой MasterCard в течение определенного периода. Эти сборы различаются для учреждений-эмитентов карт, а не для владельцев карт. Следовательно, эмитент вашей карты взимает стандартную комиссию, которая остается неизменной.

Уровни карт

И MasterCard, и Visa предлагают разные варианты карт, соответствующие вашим различным потребностям и предпочтениям. Visa доступна в трех уровнях. Преимущества, предлагаемые по вашей карте Visa, могут различаться в зависимости от категории карты.

MasterCard также имеет три уровня: Standard, World и World Elite. Каждый уровень предоставляет различные преимущества.

Бесконтактное платежное средство

Обе платежные сети Visa и MasterCard поддерживают бесконтактные платежи, но система, используемая для бесконтактных платежей, различается. Visa использует payWave, тогда как MasterCard использует PayPass. Эти системы бесконтактных платежей используют технологию Near-Field Communication (NFC) для передачи платежной информации между вашей картой и платежным терминалом. Следовательно, вам не нужно проводить карту или вводить PIN-код. Вы можете просто коснуться или помахать своей картой, чтобы совершить небольшие покупки. Тем не менее, для более крупных транзакций вам может потребоваться предоставить свой PIN-код.

Технологии

Технология поддерживает бесконтактные транзакции, которые вы совершаете с помощью Visa и MasterCard. Чтобы обеспечить безопасные онлайн-транзакции, Visa и MasterCard уделяют особое внимание безопасности. Разница между интеграцией безопасности Visa и MasterCard заключается в используемой технологии.

Verified by Visa тщательно проверяет ваши транзакции, чтобы убедиться, что покупки авторизованы вами. Если вы используете новое устройство или совершаете крупный платеж, вам необходимо предоставить дополнительную информацию и пароль.

Аналогично, SecureCode от MasterCard генерирует личный код, когда вы используете карту для покупок в Интернете.

Когда дело доходит до выбора между Visa и MasterCard, вы можете быть уверены, что платежи из обеих сетей принимаются во всем мире. Во многих случаях банки-эмитенты не предоставляют вам возможности выбора между Visa или MasterCard. Однако при подаче заявки на получение банковской карты вы можете проверить, к какой платежной сети принадлежит ваш банк, а затем отправить заявку. Независимо от того, получили ли вы карту Visa или MasterCard, вы сможете беспрепятственно совершать платежи онлайн и оффлайн.

По материалам HDFC

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред