Vodafone повышает цены: когда и на сколько взвинтят тарифы

Соответствующие сообщения начали приходить на телефоны абонентов Vodafone.
В компании Vodafone заявили о планах повышения тарифов на услуги мобильной связи.
Изменения коснутся части абонентов, пользующихся услугами компании. Соответствующие сообщения начали приходить на телефоны абонентов Vodafone.
В частности, о повышении стоимости услуги узнали абоненты, пользующиеся тарифом Vodafone 4G Smart XS.
Для них цена месячного пакета возрастет более чем на 20%. Абоненты будут платить 55 гривен в месяц вместо 45 грн.
Новые цены на услуги Vodafone вводит с 24 декабря.
Что известно о повышении тарифов Vodafone
Отметим, что ранее в компании сообщали о повышении тарифов с ноября 2021 года. Нововведения коснутся всех абонентов мобильного оператора.
- 20 гривен за 20 минут в день – на звонки в любую из 17 стран (Греция, Израиль, Индия, Испания, Канада, Германия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Словакия, Великобритания, США, Венгрия, Франция, Чехия и Швеция);
- 25 гривен за 5 минут в день – на звонки в любое из 19 государств (Австралия, Бангладеш, Бельгия, Ватикан, Дания, Ирландия, Италия, Казахстан, Китай, Кипр, Мальта, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Пакистан Россия, Узбекистан, Хорватия, Швейцария);
- 25 гривен за 1 минуту в день – на звонки в страны, которые не вошли в указанные тарифы.
Стоимость SMS-сообщений за границу вырастет на одну гривну. Отправить текстовое сообщение можно будет за три гривны.
- 10 минут за 10 гривен на звонки в любую из 48 стран мира;
- 5 гривен за 1 минуту на звонки в другие государства.
Стоимость SMS - 2 гривны.
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Напомним, ранее сообщалось о планах ввести в Украине прoдажу сим-карт для мобильной связи по паспoртам. При этом украинцев, которые пользуются услугами мобильной связи, могут обязать регистрировать SIM-карты по паспорту.
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