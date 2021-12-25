Vodafone повысил тарифы: абоненты узнали новую цену

Стало известно о повышении тарифов Vodafone / 1zoom.ru

Оператор мобильной связи компания Vodafone сообщила о повышения тарифов на услуги сотовой связи.

Об изменении узнали абоненты компании, получившие соответствующие смс-сообщения на свои телефоны.

Увеличение стоимости услуг Vodafone коснулось абонентов, пользующихся тарифом 4G Smart XS.

В компании сообщают, что этот тариф остается наиболее дешевым из предложений мобильного оператора Vodafone.

Отметим, что абонентов тарифа 4G Smart XS цена месячного пакета возрасла более чем на 20%.

Реклама

С декабря 2021 года абоненты будут платить 55 гривен в месяц, вместо 45 грн. месяцем ранее.

Читайте такжеVodafone повышает цены: когда и на сколько взвинтят тарифы

Что известно о повышении тарифов Vodafone

Ранее в компании сообщали о повышении тарифов с ноября 2021 года. Нововведения коснутся всех абонентов мобильного оператора.

20 гривен за 20 минут в день – на звонки в любую из 17 стран (Греция, Израиль, Индия, Испания, Канада, Германия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Словакия, Великобритания, США, Венгрия, Франция, Чехия и Швеция);

25 гривен за 5 минут в день – на звонки в любое из 19 государств (Австралия, Бангладеш, Бельгия, Ватикан, Дания, Ирландия, Италия, Казахстан, Китай, Кипр, Мальта, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Пакистан Россия, Узбекистан, Хорватия, Швейцария);

25 гривен за 1 минуту в день – на звонки в страны, которые не вошли в указанные тарифы.

Стоимость SMS-сообщений за границу вырастет на одну гривну. Отправить текстовое сообщение можно будет за три гривны.

10 минут за 10 гривен на звонки в любую из 48 стран мира;

5 гривен за 1 минуту на звонки в другие государства.

Стоимость SMS - 2 гривны.

Читайте такжеЗвонки недоступны: Vodafone сообщил о сбое в работе

Напомним, ранее сообщалось о планах ввести в Украине прoдажу сим-карт для мобильной связи по паспoртам. При этом украинцев, которые пользуются услугами мобильной связи, могут обязать регистрировать SIM-карты по паспорту.

Читайте еще: