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За литр бензина и ДТ – 70 гривен: украинцев шокировали новыми ценами на АЗС

18 мая 2022, 16:54

Сети АЗС начали заключать первые соглашения по поставкам топлива, цена которого больше не ограничиваются госрегулированием.

АЗС
В Украине ожидается рост цен на топливо / pixabay.com

После дерегуляции цен на топливо стоимость бензина и дизеля в Украине может существенно возрасти.

Сети автозаправочных станций начали заключать первые соглашения по поставкам топлива, цена которого больше не ограничиваются государственным регулированием, пишет ZN.UA.

Отмечается, что одно из таких предложений дистрибьютора о поставках топлива мелким оптом оказалось в распоряжении журналистов.

Что известно о повышении цен на топливо

Как следует из документа, даже если брать за ориентир цены данного мелкого опта, то они превысят последние розничные цены, когда государство пыталось влиять на процесс ценообразования через регулирование, на 50% и более.

В частности, дистрибьютор берется поставлять топливо на АЗС по следующим ценам:

/ zn.ua

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Регулирование цен на топливо

Правительство Украины ранее вводило госрегулирование цен на АЗС, установив предельные уровни торговой надбавки к средней цене реализации топлива.

Кабмин также разрешал АЗС без ограничений устанавливать цену на "брендовое премиальное" топливо при условии, что они также продают горючее по регулируемым государством ценам. В ином случае розничные цены "брендового" топлива не должны превышать регулируемые государством цены больше чем на 5%.

С середины марта Верховная Рада обнулила акциз на нефтепродукты и снизила ставки НДС до 7% с 20%.

Обнародование министерством средних цен литра ДТ и бензина происходит трижды в месяц.

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