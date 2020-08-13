В Украине увеличат минимальную зарплату: когда и на сколько

В Украине увеличат минимальную зарплату / УНИАН

В Украине планируют увеличить размер минимальной зарплаты до 5 тысяч гривен с 1 сентября.

Об этом сообщает портал Слово и дело.

По данным источников издания, нардепы на внеочередном заседании Верховной Рады 25 августа 2020 года планируют принять соответствующий законопроект №3963, который в парламент подал президент Владимир Зеленский.

Как утверждает экономический эксперт Андрей Блинов, увеличение минимальной зарплаты не приведет к расширению дефицита бюджета и не станет ощутимым в первый месяц осени.

Он полагает, что в украинском обществе повышение минимальной заработной платы напрямую свяжут с осенними местными выборами. В то же время нынешний рост выплат является только одним из шагов. Согласно планам Кабмина, всего на протяжении полугода минимальная заработная плата в Украине увеличится еще два раза ‒ сначала до 6 тысяч гривен и затем до 6,5 тысячи.

Блинов утверждает, что "минималка" в 5 тысяч гривен "не настолько велика, чтобы что-то принципиально менять".

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Напомним, ранее представители Европейской бизнес-ассоциации Планы Кабмина по повышению минимальной зарплаты в этом и следующем году могут привести к тому, что выплата заработных плат в стране может уйти в "конверты".