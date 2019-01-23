Выборы-2019: политолог спрогнозировал в Украине "открытую мясорубку"

В Украине на первом этапе президентской предвыборной гонки будет "открытая мясорубка", предупредил политолог / Корреспондент

Директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин считает, что в Украине во время первого этапа предвыборной гонки за пост президента будет "открытая мясорубка".

В нашей стране во время предвыборной гонки на обзор публике будет выброшено очень много "грязного белья", рассказал эксперт на чате в Главреде.

По его словам, украинцы узнают о кандидатах в президенты такое, что они и сами о себе не знали.

"Это (первый этап предвыборной гонки в Украине — Ред.) будет открытая мясорубка. Будут использоваться любые механизмы очернения противников, любые способы выброса компромата против них", — отметил собеседник.

Читайте такжеКак Порошенко без проблем выиграет выборыПолитолог добавил, что будет обнародовано огромное количество материалов и представлена масса людей, которые знают личную жизнь тех или иных кандидатов.

"...очень много "скелетов" будет вытащено из шкафов. Очень много "грязного белья" будет выброшено на обзор публике — мама не горюй!" — заявил экономист.

Напомним, 25 мая 2014 года в Украине прошли внеочередные выборы президента, в первом туре победил Петр Порошенко. В начале лета — 7 июня — в Верховной Раде состоялась торжественная церемония инаугурации нового главы государства.

В последний день 2018-го — 31 декабря, в нашей стране началась новая президентская избирательная кампания. Ранее стало известно, что число зарегистрированных Центризбирком кандидатов в президенты уже достигло 13 человек.