День тишины перед выборами президента в Украине: что нельзя делать

В Украине 30 марта запрещена предвыборная агитация / УНИАН

В субботу, 30 марта, в Украине перед выборами президента 2019 наступил день тишины — в это день нельзя проводить агитацию.

За сутки до выборов нельзя проводить предвыборные массовые мероприятия, дебаты и пресс-конференции, говорится в законе "О выборах президента Украины".

В день тишины запрещено публиковать политическую рекламу в СМИ, нельзя показывать рекламу кандидатов в президенты на внешних носителях и распространять их агитационные материалы.

"Предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем выборов. Агитация перед повторным голосованием начинается со дня, следующего после назначения повторного голосования, и заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем повторного голосования", — говорится в статье в статье 57 закона о президентских выборах.

Напомним, в Украине выборы президента 2019 пройдут в воскресенье, 31 марта. Центральная избирательная комиссия изначально зарегистрировала 44 кандидата на пост президента, однако позже пять кандидатов отказались принимать участие в избирательной гонке.