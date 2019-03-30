День тишины перед выборами президента в Украине: что нельзя делать

30 марта 2019, 09:24

В субботу в нашей стране кандидатам в президенты, в частности, нельзя принимать участие в дебатах.

В Украине 30 марта — день тишины
В Украине 30 марта запрещена предвыборная агитация / УНИАН

В субботу, 30 марта, в Украине перед выборами президента 2019 наступил день тишины — в это день нельзя проводить агитацию.

За сутки до выборов нельзя проводить предвыборные массовые мероприятия, дебаты и пресс-конференции, говорится в законе "О выборах президента Украины".

В день тишины запрещено публиковать политическую рекламу в СМИ, нельзя показывать рекламу кандидатов в президенты на внешних носителях и распространять их агитационные материалы.

"Предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем выборов. Агитация перед повторным голосованием начинается со дня, следующего после назначения повторного голосования, и заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем повторного голосования", — говорится в статье в статье 57 закона о президентских выборах.

Напомним, в Украине выборы президента 2019 пройдут в воскресенье, 31 марта. Центральная избирательная комиссия изначально зарегистрировала 44 кандидата на пост президента, однако позже пять кандидатов отказались принимать участие в избирательной гонке.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
выборы день тишины выборы-2019
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

10:34
Диетолог раскрыла лучший способ для похудения весной
10:20
"Категорически запрещено": отец Гриба рассказал о голодовке политзаключенного в России Видео
10:18
Свержение Мадуро назначили на 6 апреля: завершится ли переворот в Венесуэле мнение
10:15
Эксперты рассказали, как сохранить страсть в сексе и отношениях
09:54
Час Земли 2019: как выглядит из космоса и почему это вредно Видео
09:50
На Донбассе уничтожен зенитно-ракетный комплекс и станция РЭБ боевиков — "Штирлиц"
09:24
День тишины перед выборами президента в Украине: что нельзя делать
09:07
Молодость, несмотря на возраст: эксперт-диетолог назвала самые полезные для организма продукты Видео
08:53
Диетолог рассказал о важной функции соли в организме
08:47
Повелители тьмы: астрологи назвали колдунов и магов среди знаков Зодиака Видео
08:41
Россия внимательно следит за президентскими выборами в Украине мнение
08:25
Массовые обыски и задержания в Крыму: названа причина, по которой оккупанты устроили террор
08:04
Когда и как отмечается Благовещение 2019 Видео
07:55
Вера Брежнева сверкнула грудью в боди, опубликованы фото
07:39
Стратегия гибридной войны РФ в Украине провалилась - частная разведка США
07:27
Друг Путина объяснил, почему Сербия не хочет признавать Крым "российским"
07:15
Лікар-дієтолог Оксана Скиталінська: Рецепт схуднення насправді дуже простий
06:53
Почему Путин - уже не жилец мнение
06:31
Гороскоп на апрель-2019: Рыбам следует приготовиться к катастрофам, а Козерогов ждет везение
06:11
Теплый Алексей 2019: все, что нужно знать – от примет до поздравлений Фото Видео
05:51
Что будет с курсом после выборов: эксперты назвали три главных сценария Видео
05:16
"Лилит отстреливает Водолеев": астропсихолог назвала причину смерти Юлии Началовой
04:33
Диетолог назвала полезные специи и травы
03:52
Ученые назвали смертельно опасный продукт
03:01
"Красота зашкаливает": Тина Кароль восхитила Сеть постельным фото Видео
02:26
"Без агрессии и манипуляций": политтехнолог указал на ошибки в насаждении украинского языка
02:04
Родительская суббота 2019: что делать и как поминать Видео
01:45
Каменских презентовала зажигательный клип с номинантом Грэмми De La Ghetto Видео
01:22
Судьбоносный месяц: астролог рассказал, кому ловить удачу в апреле Видео
01:01
Схемы в энергетике: ГПУ просит Германию экстрадировать Крючкова
00:39
"Мы проиграли все суды": у экс-нардепа Царева отобрали санатории в Крыму
00:16
Экс-ведущая Орла и решки отказалась от украинского гражданства Видео
29 марта, пятница
23:47
"Разврат": Ольгу Бузову разнесли за снимок в полупрозрачном белье
23:28
"Лиш вона сидітиме сумна": соцсети взорвались после ухода Тимошенко с дебатов
23:01
Что будет, если кое-кто закончит свою карьеру 31 марта мнение
22:50
Как на концерте: солиста Prodigy Флинта провели в последний путь Фото Видео
22:28
Полуголый флешмоб: российские учительницы заполонили соцсети своими фото в купальниках Фото
21:53
Замсекретаря СНБО заявил о подготовке взрыва автобуса Билецкого Видео
21:50
"Предательская реальность, к которой Россия не готова": эксперт рассказала, как РФ стала страной второго сорта в глазах США Видео
21:17
"2-4,5 тыс грн за кандидата П": в Черкассах полиция выявила подкуп избирателей Видео
21:10
Победа Зеленского откроет новую страницу в мировой истории мнение
20:48
Слугу народа-3 с Зеленским посмотрели рекордное количество телезрителей
20:41
"У россиян нет тут свободы действий": в США пообещали жестко наказать РФ из-за Венесуэлы Видео
20:26
Вместо солнца – дождь: синоптики рассказали, кому в Украине не повезло с погодой на выходных Видео
19:46
"Тут нема кого дебати": Тимошенко со скандалом ушла с Общественного
19:39
Эксперт объяснил украинцам, когда нужно устраивать голодовку Видео
19:11
А там и 40 грн/$ ждем: назван курс доллара на первый день после выборов 2019 Видео
18:58
Лицо коррупции: художники сделали портрет Порошенко с оберток конфет Roshen
18:39
Сама Украина исчезнет: карпатские мольфары рассказали, когда украинцы захватят США и Канаду Видео
18:36
Тимошенко назвала исторический день, который изменит будущее Украины
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться