Социолог рассказала, чем выборы 2019 отличаются от предыдущих

Выборы президента 2019 существенно отличаются от предыдущих избирательных гонок, сообщила социолог / УНИАН

Социолог, директор Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина сообщила, что выборы президента Украины 2019 отличаются от предыдущих избирательных гонок, в частности, тем, что впервые тройку лидеров поддерживали во всех областях, хотя и с некоторой разницей.

Первый тур выборов 2019 удивил процентами Игоря Смешко, такой уровень поддержки этого кандидата никто не прогнозировал, рассказала эксперт во время чата на Главреде.

Собеседница добавила, что Смешко — это действительно самая большая неожиданность выборов для социологов.

"Думаю, в первую очередь Смешко забрал голоса у Гриценко (Анатолий Гриценко — Ред.). У определенной части общества ощущается потребность в "сильной руке". Возможно, эти люди увидели эту "сильную руку" в Смешко", — сказала Бекешкина.

Читайте такжеИрина Бекешкина: Во втором туре большинство будет голосовать против: против Порошенко или против Зеленского"Во втором туре будет два кандидата, и кто бы ни победил, для сторонников другого кандидата это будет сюрприз. Выборы 2019 существенно отличаются и от выборов 2014 и от выборов 2010. К 2014 году у нас четко вырисовывалось разделение страны на две части и, условно говоря, был лидер запада и лидер востока, и между ними была главная борьба", — сказала социолог.

"Выборы 2014 отличались тем, что был безусловный лидер, который побеждал уже в первом туре, и тем, что восток эти выборы проголосовал, даже там, где были избирательные участки и возможность проголосовать — восток не видел своего кандидата", — заявила эксперт.

По ее словам, "выборы 2019 отличаются тем, что впервые тройка лидеров поддерживается во всех регионах, хотя, конечно, с определенной разницей". "Скажем, по данным экзит-полла, самая высокая поддержка Зеленского (Владимир Зеленский — Ред.) на юге — 42%, меньше всего — на западе, но 22%, это тоже высокая поддержка", — отметила Бекешкина.

"Порошенко (действующий президент и кандидат на этот пост Петр Порошенко — Ред.) больше всего поддерживают на западе — 26% и меньше — на востоке — 9%, что тоже немало. Тимошенко (лидер Батькивщины Юлия Тимошенко — Ред.) поддерживают более равномерно, наиболее — запад и центр, меньше восток — 7%", — заявила социолог.Читайте такжеПобеда любой ценой: какие технологии помогли Порошенко выйти во второй тур

Напомним, 31 марта прошел первый тур выборов президента Украины 2019. В избирательной гонке приняло участие рекордное число кандидатов в президенты — 39. В Центральной избирательной комиссии отчитались, что явка составила 63,48%.

Список кандидатов на пост президента В избирательной гонке примет участие рекордное количество кандидатов — 39 человек. Из-за этого бюллетень для президентских выборов 2019 года в Украине является самым большим за всю историю выборов. А если выложить друг за другом все бюллетени, то их длина составит 24 тыс. 354 км - расстояние от Киева до столицы Уругвая, а плоскость, которую сможет покрыть продукция, достигнет 5 кв. км - как 70 футбольных полей. Выборы президента Украины-2019: окончательный список кандидатов Игорь Шевченко : Самовыдвиженец, беспартийный. 48 лет, юрист, экс-министр экологии. Президент благотворительной организации "Успішна Україна". Виталий Скоцик : Самовыдвиженец, беспартийный. 47 лет, экономист, экс-глава Аграрной партии Украины. Профессор кафедры коневодства и пчеловодства в Национальном университете биоресурсов и природопользования Украины. Валентин Наливайченко : Кандидат от партии "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость". 52 года, экс-глава СБУ, лидер партии "Справедливость". Сергей Каплин : Кандидат от партии "Социал-демократическая партия". 39 лет, депутат Верховной Рады Украины. Анатолий Гриценко : Кандидат от политической партии "Гражданская позиция". 61 год, доцент кафедры политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия", бывший министр обороны Украины (2005 – 2007). Виталий Куприй : Самовыдвиженец, беспартийный. 45 лет, народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. Ольга Богомолец : Самовыдвиженка. 51 год, народный депутат Украины от партии "Блок Петра Порошенко", председатель комитета парламента по вопросам здравоохранения. Политик также является Заслуженным врачом Украины и певицей. Геннадий Балашов : Кандидат от партии "5.10". 57 лет. Украинский предприниматель, блогер, политик и общественный деятель, лидер партии "5.10". Александр Шевченко : Кандидат от партии "УКРОП". 47 лет, внефракционный народный депутат Верховной Рады VIII созыва. Роман Насиров : Самовыдвиженец. 39 лет, экс-нардеп, с мая 2015 года – председатель Государственной фискальной службы Украины. В январе 2018 Кабмин уволил его с этой должности, однако Насиров обжаловал это решение в суде. Юрий Бойко : Самовыдвиженец. 60 лет. Народный депутат Украины, член партии "Оппозиционный блок". Его кандидатуру поддерживает политсила "Оппозиционная платформа – За жизнь", которой он руководит вместе с Вадимом Рабиновичем. Бывший министр энергетики и угольной промышленности (2010-2012 годы) и вице-премьер-министр (2012-2014 годы). Юлия Тимошенко : Кандидат от политической партии "Батькивщина", 58 лет. Народный депутат Украины с 1997 года. Была премьер-министром Украины в 2005 и 2007-2010 годах. Баллотируется в президенты уже третий раз. Олег Ляшко : Кандидат от политической партии "Радикальная партия", 46 лет. Украинский политик, народный депутат Украины, бывший журналист. Лидер "Радикальной партии". Александр Вилкул : Кандидат от партии "Оппозиционный блок – партия мира и развития", 44 года. Украинский политик, член партии "Оппозиционный блок" (в прошлом Партия регионов). Аркадий Корнацкий : Самовыдвиженец, 65 лет. Народный депутат (фракция "Блок Петра Порошенко"). Украинский политический деятель и предприниматель. Александр Мороз : Кандидат от партии "Социалистическая партия", 74 года. Украинский политик и общественный деятель. Был главой Верховной Рады Украины в 1994-1998 и 2006-2007 годах. Илья Кива : Кандидат от партии "Социалистическая партия Украины", 41 год. Был советником министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и руководителем департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины. Лидер "Социалистической партии Украины". Руслан Кошулинский : Кандидат от Всеукраинского объединения "Свобода", 49 лет. Украинский политик, народный депутат Украины VII созыва и заместитель главы Верховной Рады (VII созыва). Его кандидатуру поддержали Конгресс украинских националистов, "Правый сектор", движение "С14" и Организация украинских националистов. Александр Данилюк : Самовыдвиженец, 37 лет. Член партии "Гражданское движение "Общее дело". Советник министра обороны Украины Валерия Гелетея на общественных началах с 15 июля по 5 ноября 2014 года. Сергей Тарута : Кандидат от политической партии "Основа", 63 года. Народный депутат Украины, председатель совета директоров компании "Индустриальный союз Донбасса". В 2014 году был главой Донецкой областной государственной администрации. Владимир Зеленский : Кандидат от партии "Слуга народа". 41 год. Украинский политик, шоумен, актер, сценарист, продюсер и руководитель "Студии Квартал-95". Инна Богословская : Самовыдвиженка. 58 лет. Украинский политик и предприниматель, экс-депутат Верховной Рады, экс-председатель политической партии "Вече" и бывший член Партии регионов. Игорь Смешко : Самовыдвиженец. 63 года. Украинский военный, политический и государственный деятель, председатель Комитета по вопросам разведки при президенте Украины (с 2014 года), советник президента, председатель СБУ (2003-2005 годах). Николай Габер : Самовыдвиженец. 58 лет. Украинский политик болгарского происхождения, кандидат биологических наук, помощник народного депутата Верховной Рады Андрея Реки. Является членом "Патриотической партии Украины". Юрий Деревянко : Кандидат от партии "Воля". 45 лет. Украинский политик, предприниматель и народный депутат Украины. Роман Бессмертный : Самовыдвиженец. 53 года. Бывший вице-премьер-министр Украины, экс-представитель Украины в Трехсторонней переговорной группе в Минске, преподаватель Киевского национального университета культуры и искусств. Виктор Бондарь : Кандидат от партии "Видродження". Предприниматель, депутат Верховной Рады Украины, бывший министр транспорта и связи Украины (2005 – 2006 годы) и экс-глава Днепропетровской государственной администрации (с 2007 по 2010 годы). Руслан Рыгованов : Самовыдвиженец, беспартийный. 45 лет. Исполняет обязанности начальника государственного предприятия "Севастопольский морской рыбный порт". Сергей Носенко : Самовыдвиженец, беспартийный. 50 лет. Старший управляющий директор ООО "Интернешнл Инвестмент Партнерс Украина". Виктор Кривенко : Кандидат от партии "Народный рух Украины". 37 лет. Депутат VIII созыва ВРУ от партии "Самопомич", затем – во фракции БПП, сейчас внефракционный. С мая 2017 года – глава партии "Народный рух Украины". Андрей Новак : Кандидат от партии "Патриот". 46 лет. Украинский экономист, политолог, общественный деятель. Кандидат экономических наук. Работал консультантом при комитетах Верховной Рады и помощником народного депутата, был советником двух премьер-министров Украины. Василий Журавлев : Кандидат от партии "Стабильность". Председатель партии и президент Федерации футбола Мариуполя. Юрий Тимошенко : Самовыдвиженец. 57 лет. Боец Национальной гвардии, народный депутат Украины, в Верховную Раду его выдвигал "Народный фронт", но в январе 2019 года политсила исключила парламентария из своей фракции. Сечас он не входит ни в одну из фракций. Петр Порошенко : Самовыдвиженец, 53 года. Украинский политик, государственный деятель, пятый президент Украины, предприниматель и олигарх. Юрий Кармазин : Самовыдвиженец, 61 год. Украинский политический деятель, судья, Народный депутат Украины 2-го, 3-го, 4-го, 6-го созыва, председатель политической Партии защитников Отечества. Юлия Литвиненко : Самовыдвиженка, 42 года. Украинская телеведущая, генеральный продюсер радиостанции "Вести ФМ". Александр Ващенко: Самовыдвиженец, 56 лет. Руководитель общественной организации "Власть народа". Владимир Петров : Самовыдвиженец. Блогер и журналист. Подозреваемый по делу о якобы домогательствах к студентке КПИ Наталье Бурейко. Сейчас он находится под домашним арестом. Александр Соловьев : Выдвиженец от партии "Умная сила". 45 лет. Лидер партии "Умная сила", экс-начальник отдела Департамента защиты экономики Нацполиции Украины.

В ходе выборов в Украине 2019 социологи провели четыре экзит-полла и выяснили, что в избирательной гонке лидирует Владимир Зеленский, за ним следует Петр Порошенко, а замыкает тройку лидеров Юлия Тимошенко.

ЦИК обработал более 99% протоколов, тройка лидеров выборов 2019 Украина не изменилась — Зеленский, Порошенко и Тимошенко. Никто из лидеров выборов президента Украины 2019 не набрал более 50% голосов, поэтому в Центризбиркоме анонсировали второй тур избирательной гонки.