"Безумный и жадный до денег": экс-кандидат в президенты призвал голосовать против Порошенко

Петра Порошенко обвинили в жадности / Reuters

Бывший кандидат в президенты страны Евгений Мураев призвал избирателей голосовать во втором туре выборов против действующего главы государства Петра Порошенко.

"За кого голосовать во втором туре? В первую очередь — против Порошенко. Ещё пять лет его безумной, кровавой, жадной до любых денег власти страна просто не переживёт. И многие из нас тоже", — написал Мураев в Фейсбук.

Он также оценил вероятность поддержки во втором туре Владимира Зеленского.

"Если вам лично нравится Зеленский — голосуйте за него. Если не нравится, как мне, — можно заполнить бюллетень так, чтобы он считался недействительным. Это тоже проявление гражданской позиции. И в таком случае он точно не будет заполнен вместо вас теми же руками, которые вытащили во второй тур худшего и самого ненавидимого президента в истории Украины", — добавил Мураев.

Напомним, ранее экс-кандидат в президенты Анатолий Гриценко рассказал о личной встрече с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.