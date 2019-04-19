Порошенко указал путь выхода из кризиса: больше рожать

Порошенко заявил, что нужно больше рожать, чтобы преодолеть кризис / Фото: скриншот из видео

Президент Петр Порошенко во время дебатов на Общественном ТВ заявил, что стране необходимо выходить из демографического кризиса и для этого украинцам необходимо больше рожать.

"Я не буду отвечать, что украинцы должны больше любить друг друга, но украинская семья должна быть защищена", - сказал глава государства, отвечая на вопрос доктора исторических наук Ярослава Грицака.

Грицак спросил Порошенко о том, какой он видит борьбу с разводами и массовой эмиграцией граждан страны.

"Шаг первый — это борьба с бедностью. Второй — у нас рождение 2-3-го ребенка не должно быть билетом в бедность. Я обещал вам этого не делать, но скажу, надо рожать больше. Я вам это говорю, как отец четырех детей, причем, все от одной жены", - ответил президент.

Напомним, ранее модератор дебатов на Общественном ТВ Мирослава Барчук сообщила о звонке неизвестного, который заявил о присутствии в студии "террориста" с намерениями устроить теракт.