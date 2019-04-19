На дебатах в студии Общественного ТВ сообщили о "террористе"

19 апреля 2019, 21:27

Порошенко принял решение не уходить с телеэфира.

В студии сообщили о террористе / Фото: скриншот из видео

Президент Петр Порошенко пришел на дебаты на Общественное ТВ, где модератор Мирослава Барчук сообщила о звонке неизвестного, который заявил о присутствии в студии "террориста" с намерениями устроить теракт.

"Нам сообщили, что в зале есть человек, который может совершить террористический акт. Меня просят сказать это в эфире, и я объявляю это для того, чтобы тот, кто боится, покинул зал", - сказала она.

Порошенко заявил, что студию покидать не будет и продолжит участие в дебатах в ранее запланированном формате.

"Теракт, о котором я говорила, был связан со звонком на 102 и это могло быть покушение на президента", - пояснила модератор.

Оппонент президента Владимир Зеленский, как и было заявлено ранее, в студию Общественного ТВ на дебаты не пришел.

Напомним, на стадионе Олимпийский в Киеве 19 апреля прошли беспрецедентные дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

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террорист Петр Порошенко дебаты Общественное телевидение
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