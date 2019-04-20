В Украине — день тишины перед вторым туром выборов 2019: названы запреты

В Украине 20 апреля нельзя проводить предвыборную агитация / УНИАН

В Украине в субботу, 20 апреля, нельзя проводить агитацию перед вторым туром выборов президента 2019, запланированным на 21 число, — наступил день тишины.

За сутки до проведения выборов запрещается проведение предвыборных пресс-конференций, дебатов и массовых мероприятий, написано в законе О выборах президента Украины.

Также в день тишины в СМИ запрещена публикация политической рекламы, на внешних носителях нельзя показывать рекламу кандидатов в президенты на выборах 2019. Кроме того, за сутки до избирательной гонки запрещено распространение агитационных материалов.

В статье 57 закона О выборах президента нашей страны говорится, что предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем голосования.

Напомним, 31 марта прошел первый тур выборов президента Украины 2019. Центризбирком изначально зарегистрировал 44 кандидата на пост президента, однако позже пять кандидатов отказались принимать участие в выборах 2019.

В результате выборов 2019 Украина никто из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей, поэтому был назначен второй тур избирательной гонки. Во второй тур выборов в Украине 2019 попали два кандидата, которые в первом туре выборов набрали больше всего голосов.