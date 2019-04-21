Призывавший прийти на выборы в вышиванке Порошенко явился на участок в костюме

Президент Петр Порошенко проголосовал на выборах президента, появившись на избирательном участке с супругой и несколькими десятками охранников.

"Очень важно во время голосования руководствоваться разумом. Потому что не смешно. Сначала может быть немного смешно, а потом может быть больно. И очень важно не потерять страну. Ибо выбор не менее важен, чем тот, что мы сделали в 2014-м", - сказал Петр Порошенко журналистам.

Стоит отметить, что накануне глава государства призвал всех прийти на выборы, одев вышиванку.

Такой призыв, снабженный хэштэгом "Голосуй за Украину" появился в его телеграм-канале. Его призыв поддержал певец Святослав Вакарчук и мэр Львова Андрей Садовой. Однако сам Порошенко предпочел одеть классический темный костюм и белую рубашку.