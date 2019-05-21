Выборы в Раду: социолог объяснила, у кого Вакарчук отберет голоса / Facebook Святослава Вакарчука

Партия Голос во главе с певцом Святославом Вакарчуком будет на предстоящих досрочных выборах в Раду бороться за голоса с партией Петра Порошенко.

"Думаю, за Вакарчука будут голосовать люди из электорального поля Петра Порошенко", — заявила Фактам социолог, директор фонда Демократические инициативы Ирина Бекешкина.

В качестве подтверждения своих слов она напомнила, что Вакарчук занялся критикой политики экс-президента.

"В том-то и парадокс, что кандидаты обычно критикуют тех, с кем у них одинаковое электоральное поле", — пояснила Бекешкина.

Читайте также"Ни рыба, ни мясо", или Почему Вакарчук опоздал с походом в политикуОтметим, что по данным последних опросов, только четыре партии на данный момент способны пройти в следующий созыв парламента.

В то же время Зеленский предложил снизить проходной барьер в Раду и отменить мажоритарку.

Согласно социсследованию, среди всех опрошенных за партию Слуга народа готовы проголосовать 29,5% (среди тех, кто определился, и будет голосовать – 39,9%), за Оппозиционную платформу – За жизнь – 8,1% (10,9%), Блок Петра Порошенко – 7,8% (10,6%), Батькивщина – 6,7% (9,1%).

Другие партии не пользуются особой популярностью у украинцев.

За Честь и силу Игоря Смешко проголосовали бы 3,8% всех респондентов, за Гражданскую позицию – 3,7%, за Оппозиционный блок – 2,6%, за Радикальную партию – 2,4%, за ВО Свобода – 1,8%, за объединение Самопомич – 1,5%.

Читайте такжеВакарчук идет в Раду: всё, что известно о партии Голос и какие у нее шансы на победуНовосозданная партия Святослава Вакарчука набрала бы всего 0,7% голосов опрошенных.