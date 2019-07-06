Слипачук пожаловалась на "уничтожение" ЦИК

На Центральную избирательную комиссию прямо давят, отметила глава органа.
Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук пожаловалась, что в рамках парламентской избирательной кампании 2019 судебная система решила уничтожать ЦИК.
На Центризбирком прямо давят представители органов власти в рекомендательном характере, рассказала Слипачук в интервью Lb.ua.
По ее словам, уничтожение Центризбиркома может быть выгодно властным кругам для возможной дискредитации комиссии, из-за чего может быть сорвана избирательная кампания или досрочно прекращены полномочия "неручных" членов ЦИК.
"Я обращалась и к журналистам, и к общественности, чтобы нас услышали. Буду, наверное, проводить большой брифинг о том, зачем судебная система решила в рамках этой кампании уничтожать ЦИК", — сказала собеседница.
Напомним, в Украине на 21 июля запланированы выборы в Верховную Раду 2019. Ранее сообщалось, что Шестой апелляционный административный суд обязал Центризбирком повторно провести жеребьевку среди партий для определения их номеров в избирательном бюллетене.
В ЦИК предупредили, что повторная жеребьевка сделает невозможным печать бюллетеней и их доставку для проведения голосования в необходимые сроки.