Слипачук пожаловалась на "уничтожение" ЦИК

Судебная система решила уничтожать Центризбирком, пожаловалась Татьяна Слипачук / Скриншот видео с youtube.com

Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук пожаловалась, что в рамках парламентской избирательной кампании 2019 судебная система решила уничтожать ЦИК.

На Центризбирком прямо давят представители органов власти в рекомендательном характере, рассказала Слипачук в интервью Lb.ua.

По ее словам, уничтожение Центризбиркома может быть выгодно властным кругам для возможной дискредитации комиссии, из-за чего может быть сорвана избирательная кампания или досрочно прекращены полномочия "неручных" членов ЦИК.

"Я обращалась и к журналистам, и к общественности, чтобы нас услышали. Буду, наверное, проводить большой брифинг о том, зачем судебная система решила в рамках этой кампании уничтожать ЦИК", — сказала собеседница.

Напомним, в Украине на 21 июля запланированы выборы в Верховную Раду 2019. Ранее сообщалось, что Шестой апелляционный административный суд обязал Центризбирком повторно провести жеребьевку среди партий для определения их номеров в избирательном бюллетене.

В ЦИК предупредили, что повторная жеребьевка сделает невозможным печать бюллетеней и их доставку для проведения голосования в необходимые сроки.