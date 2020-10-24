"День тишины" перед выборами: есть сотни нарушений, названы области-лидеры

Найдено более 180 нарушений, связанных с незаконной агитацией, отметили в МВД.
В субботу, 24 октября, – в "день тишины" перед местными выборами в Украине, которые запланированы на 25 число, правоохранители зафиксировали 275 сообщений о нарушениях, большинство из них касаются проведения незаконной агитации.
Обнаружено 181 нарушение, связанное с незаконной агитацией, чаще всего незаконную агитацию фиксировали на билбордах – 96 случаев, говорится на сайте Министерства внутренних дел.
В МВД добавили, что лидерами по количеству зафиксированных случаев незаконной агитации являются Ровенская область (39 фактов), Харьковская область (22 факта) и Киевская и Львовская области (по 13 фактов).
"Сейчас полицейские составили уже 54 протокола о совершении административных правонарушений…", – поделились в ведомстве.
- Напомним, в "день тишины" перед выборами в Украине запрещена любая агитация.
- В частности, накануне выборов нельзя проводить публичные мероприятия в поддержку партий и кандидатов, а также публично оценивать их деятельность.
Автор: Екатерина Присяжнюк