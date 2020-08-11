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Кирилл Сазонов: Труханов может одержать серьёзную победу

11 августа 2020, 19:17

Одесский мэр вышел на тропу войны с очень неудобными соперниками, отмечает политолог.

Труханов
Геннадий Труханов / Думская

Одесский мэр Геннадий Труханов начал войну с бизнесменами, которые хотят завладеть лакомыми кусками земли в центре Одессы.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил популярный украинский политолог и журналист Кирилл Сазонов.

По его наблюдению, неудобные соперники Геннадия Труханова никак не связаны с приближающимися выборами и политической обстановкой в Одессе. Это крупный бизнес, который решил приватизировать исторические здания в центре города.

"Это бизнесмены, ранее прикупившие помещения в домах - памятниках архитектуры, которых в Одессе очень много. Особенно в центральной части города. Приватизация квадратных метров проходила в обход мэрии - через киевские структуры, не без помощи "чёрных" регистраторов. Далее - по сути, преступная реконструкция, из-за которой многие памятники начали разрушаться. Многие из них так и остались заброшенными: восстановление требует больших денег, а дальнейшая реконструкция рискует закончиться обвалом. Что может в таком случае сделать городская мэрия, если эти здания - не в её юрисдикции?

Что может в такой ситуации сделать мэр, у которого нет законных полномочий влиять на процесс? По идее, ничего", - отмечает политолог.

Кирилл Сазонов считает, что Геннадий Труханов стал неугодным для многих, поскольку ему удалось сломать хорошо отлаженную и работающую в разных городах схему по уничтожению или "отжатию" исторических зданий.

"Труханову удалось восстановить известный в Одессе памятник архитектуры Дом Руссова и даже вернуть помещения в коммунальную собственность. После такой громкой победы мэрия взялась за другие объекты - Дом Гоголя, который тоже больше 10 лет находится в полуразрушенном состоянии. Задача - привести его в порядок и вернуть городу. Понятно, что собственники не горят желанием расставаться с квадратными метрами в центре города. Но учитывая, что сегодня эти здания объективно находятся в критическом состоянии, Труханова можно понять. Теперь главное, чем закончится юридическая борьба, где одесская мэрия настроена более чем решительно", - отмечает Сазонов.

Примечательно, что Одесса является лидером среди городов Украины по числу старых домов. Пять тысяч жилых зданий Одессы (11,5%) построили до революции 1917 года, еще почти 6 тысяч – до 1945 года. В Киеве старый фонд (до 1945 года) насчитывает всего 2,5 тысячи зданий, во Львове исторических зданий и того меньше. Увы, 750 жилых домов Одессы признаны ветхими – их надо либо сносить, либо полностью реконструировать. 25% всех жилых зданий имеют показатель износа свыше 60% и в ближайшие годы тоже станут представлять опасность для своих жильцов.

Кирилл Сазонов Геннадий Труханов новости Одессы
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