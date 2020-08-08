"Сам ты Лохвица": в Сети затроллили "рекламу Слуги народа"

В Telegram высмеяли якобы политическую рекламу Слуги народа / Скриншот с t.me/vestiukr

В Сети появилась якобы политическая реклама партии Слуга народа к местным выборам, которые запланированы на конец октября 2020 года.

Telegram-канал Vesti опубликовал фото, на котором запечатлен билборд с надписью "Лохвиця – це ти".

В сообщении отмечается, что универсальные слоганы – опасная штука.

"Сам ты Лохвица…", – подписано фото, на котором запечатлен билборд.

В Telegram высмеяли якобы политическую рекламу Слуги народа

Журналист Юрий Ткачев в своем канале в Telegram коротко прокомментировал снимок: "Р – реклама".

В Telegram высмеяли якобы политическую рекламу Слуги народа

Напомним, в Украине есть город Лохвица, это административный центр Лохвицкого района Полтавской области.

Ранее сообщалось, что местные выборы в Украине Верховная Рада назначила на 25 октября 2020 года. Центральная избирательная комиссия не против проведения выборов в условиях карантина, введенного из-за коронавируса Covid-19.