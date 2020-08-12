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Жена актера из Маски-шоу стала кандидатом от партии Голос на пост мэра Одессы

12 августа 2020, 14:05

Наталья Делиева возглавляет одесскую областную ячейку партии Голос.

Наталья Делиева
Делиева была директором комик-труппы Маски / Александр Гиманов/Думская

Супруга звукорежиссера и актера популярного в недавнем прошлом Маски шоу Льва Делиева Наталья Делиева стала кандидатом на пост городского головы Одессы от партии Голос.

Об этом Делиева рассказала в ходе своего выступления во время презентации кандидатов от политической силы на местные выборы 11 августа в Киеве.

По ее словам, решение о ее выдвижении на пост мэра Одессы было принято сравнительно недавно.

"Еще месяц назад у меня и мысли не было, что я могу стоять здесь в качестве главы парламентской партии Голос в Одесской области. А ещё сейчас я кандидат на должность главы города Одесса", - сказала Делиева.Читайте такжеВакарчук решил выйти из фракции Голос и сделал заявление

Отметим, Наталья Делиева возглавляет Одесскую областную организацию партии Голос. Также она является руководителем общественной организации Ассоциация женщин Украины Действие и директором благотворительного фонда.

Руководит Продюсерским центром Натальи Делиевой.

Примечательно, Делиева также работала директором шоу Маски и театра Дом клоунов. Ее супруг – звукорежиссер и актер Лев Делиев, брат народного артиста Украины, известного актера Маски шоу Георгия Делиева.

Напомним, от партии Голос на пост мэра Киева будет баллотироваться известный украинский шоумен и волонтер Сергей Притула. Он обещает привести команду профессионалов к власти и эффективно руководить городом в случае своего избрания.

Георгий Делиев новости Украины новости Одессы
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