УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Выборы-2020

Опрос Зеленского: в Слуге народа рассказали, что будет с результатами

18 октября 2020, 15:26

Власть должна будет воплотить в жизнь то, за что отдали свои голоса участники опроса, считает Александр Качура.

Выборы в Украине
У Зеленского решили провести опрос в день выборов / УНИАН

Народный депутат от Слуги народа, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам местного самоуправления и организации власти Александр Качура прокомментировал инициированный президентом Владимиром Зеленским всеукраинский опрос.

Как подчеркнул он в интервью Радио Свобода власть должна будет воплотить в жизнь то, за что отдали свои голоса участники опроса.

"Будут политические последствия, потому что, если мы проведем опрос и люди по поводу того или иного вопроса решат так или иначе, мы должны будем воплотить в жизнь то, за что отдали свои голоса, если это так можно назвать, люди, после того, когда они определились с кандидатом на выборах ", - сказал Качура.

Депутат считает, что проведение опроса полностью соответствует украинскому законодательству.

"Если у кого-то есть вопросы к законности в рамках избирательного процесса (мы же партия Слуга народа, мы не организуем этот процесс, потому что мы являемся субъектом избирательного процесса), если у кого-то есть сомнения, они должны направлять жалобы в ЦИК и позывные заявления в суд, а не просто ходить по эфирам и рассказывать, что это - зрада", - добавил Качура.

Читайте такжеВ КИУ распекли идею Зеленского с опросом в день выборов и заявили о "манипуляции"

  • 5 важных вопросов от Зеленского:

  • Ранее Зеленский анонсировал проведение 25 октября, в день местных выборов, всеукраинского опроса из 5 важных вопросов.
  • По словам президента, опрос станет реальным внедрением народовластия.
  • По его словам, сейчас парламент готовится закрепить этот важный механизм на законодательном уровне.
  • Зеленский назвал первый вопрос из всеукраинского опроса: "Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?"
  • Второй вопрос будет касаться возможности создания на Донбассе свободной экономической зоны.
  • Президент также назвал три финальных вопроса:
  • Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300?
  • Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелых больных?
  • Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?
опрос Слуга народа Александр Качура опрос Зеленского
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

16:46
Эрдоган выдвинул громкое обвинение США, Франции и РФ из-за Карабаха
16:42
Под Одессой неизвестные избили главреда местной газеты
16:30
Соблазнительная челка-занавеска из 70-х покорила мир в 2020 году: фото Фото
16:23
В Минздраве подсчитали уровень летальности от Covid-19 в Украине Видео
15:51
"Это постная ху*ня, давай по новой, б*я": Кучер снял пародию на ролик с Кернесом Видео
Реклама
15:37
В Минске силовики начали безжалостные задержания протестующих Видео
15:26
Опрос Зеленского: в Слуге народа рассказали, что будет с результатами Видео
15:16
"Коллаборант проиграл, следующий – Усик": в Сети позлорадствовали над поражением Ломаченко
15:08
Война за Карабах: военный эксперт назвал единственное условие перемирия Видео
15:01
Гороскоп на 19 октября для всех: награда за риск и "разрывная" ссора Видео
14:55
Почему женщин тянет к сладкому больше, чем мужчин: названа причина Видео
14:51
Закрыта продажа билетов с девяти станций: Укрзализныця пошла на жесткие меры Видео
14:39
Во Франции задержали подругу чеченца из Москвы, который отрезал голову учителю Видео
14:14
Вкуснющая ленивая запеканка без выпечки – рецепт простого и полезного блюда Видео
14:13
Коронавирус в Украине: зараженными Covid-19 заняты почти 60% больничных коек
13:54
"Берегите носы, мерзавцы": у Лукашенко грозят митингующим в Беларуси Видео
13:43
Синоптик рассказала, с какой погоды стартует новая неделя в Украине Видео
13:21
У Алиева рассказали, где закупают вооружение для войны в Карабахе Видео
13:09
Бывший глава СБУ рассказал об украинской "империи" до самого Владивостока
12:49
Определить Covid-19 по дыханию: ученые изобрели уникальный прибор Видео
Реклама
12:32
Госпитали на стадионах: экс-министр назвал главную ошибку властей Видео
12:14
Врач растолковал, почему в Украине спасут не всех больных коронавирусом Видео
11:59
Что нельзя делать больным коронавирусом: врач назвал главные ошибки Видео
11:55
Двойное заражение коронавирусом и гриппом: ученые предупредили об опасности
11:40
Коронавирус в Украине ускорил темп - за сутки выявили еще более 5200 больных Видео
11:24
Карантин не поможет: экс-министр заговорил о чрезвычайном положении из-за COVID-19 Видео
11:22
Степанов уточнил, на кого чаще всего охотится коронавирус в Украине Видео
11:00
В моду на осень-зиму ворвались привлекательные мини-юбки: фото Фото
10:56
Ломаченко сделал важное заявление после своего поражения в бою с Лопесом Видео
10:45
В Крыму шантажируют Турцию российскими туристами из-за инициативы Украины Видео
10:13
Ученые выявили заболевание, которое помогает коронавирусу убивать Видео
10:10
"Бабье лето" в ноябре: синоптик пообещал аномальное потепление Видео
09:38
Коронавирус в Киеве за сутки убил больше десятка и заразил более 450 человек
09:35
Гороскоп на 18 октября для всех: любовные шансы и резкое изменение жизни Видео
09:08
Врач рассказал, в чем проблема с российской вакциной от Covid-19
09:03
Трамп случайно понизил в должности Макрона Видео
08:49
Украинская катастрофа: хроники надвигающегося бедствия мнение
08:16
Ломаченко проиграл бой за звание абсолютного чемпиона мира Видео
08:04
В Китае нашли живой коронавирус на упаковке замороженной рыбы Видео
07:41
Астролог назвал самый сложный для Украины месяц в 2020-м
Реклама
07:24
Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении нового перемирия в Карабахе Видео
07:16
Инфекционист сказал, сколько суток человек болеет коронавирусом Видео
06:57
Эрдоган со вкусом давит кремлевскую амебу мнение
06:04
Опасность при лечении COVID-19: врач предупредил о "громадной смертности" Видео
05:35
Ракетный обстрел Азербайджана: в Ереване рассказали, к чему готовиться Баку Видео
05:02
Как лучше всего поздравить с Днем работника пищевой промышленности на словах и в открытках
04:27
Астрологи указали на мощного эмпата Видео
03:40
Восхитительный образ на Хэллоуин 2020 – макияж, грим, маска: фото и видео Видео
03:11
В Украине обновили правила дистанционного обучения - что нового Видео
01:34
Названы два безболезненных симптома, возникающих за неделю до инфаркта Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять