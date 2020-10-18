Опрос Зеленского: в Слуге народа рассказали, что будет с результатами

Власть должна будет воплотить в жизнь то, за что отдали свои голоса участники опроса, считает Александр Качура.
Народный депутат от Слуги народа, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам местного самоуправления и организации власти Александр Качура прокомментировал инициированный президентом Владимиром Зеленским всеукраинский опрос.
Как подчеркнул он в интервью Радио Свобода власть должна будет воплотить в жизнь то, за что отдали свои голоса участники опроса.
"Будут политические последствия, потому что, если мы проведем опрос и люди по поводу того или иного вопроса решат так или иначе, мы должны будем воплотить в жизнь то, за что отдали свои голоса, если это так можно назвать, люди, после того, когда они определились с кандидатом на выборах ", - сказал Качура.
Депутат считает, что проведение опроса полностью соответствует украинскому законодательству.
"Если у кого-то есть вопросы к законности в рамках избирательного процесса (мы же партия Слуга народа, мы не организуем этот процесс, потому что мы являемся субъектом избирательного процесса), если у кого-то есть сомнения, они должны направлять жалобы в ЦИК и позывные заявления в суд, а не просто ходить по эфирам и рассказывать, что это - зрада", - добавил Качура.
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5 важных вопросов от Зеленского:
- Ранее Зеленский анонсировал проведение 25 октября, в день местных выборов, всеукраинского опроса из 5 важных вопросов.
- По словам президента, опрос станет реальным внедрением народовластия.
- По его словам, сейчас парламент готовится закрепить этот важный механизм на законодательном уровне.
- Зеленский назвал первый вопрос из всеукраинского опроса: "Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?"
- Второй вопрос будет касаться возможности создания на Донбассе свободной экономической зоны.
- Президент также назвал три финальных вопроса:
- Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300?
- Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелых больных?
- Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?