Опрос Зеленского: в Слуге народа рассказали, что будет с результатами

У Зеленского решили провести опрос в день выборов / УНИАН

Народный депутат от Слуги народа, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам местного самоуправления и организации власти Александр Качура прокомментировал инициированный президентом Владимиром Зеленским всеукраинский опрос.

Как подчеркнул он в интервью Радио Свобода власть должна будет воплотить в жизнь то, за что отдали свои голоса участники опроса.

"Будут политические последствия, потому что, если мы проведем опрос и люди по поводу того или иного вопроса решат так или иначе, мы должны будем воплотить в жизнь то, за что отдали свои голоса, если это так можно назвать, люди, после того, когда они определились с кандидатом на выборах ", - сказал Качура.

Депутат считает, что проведение опроса полностью соответствует украинскому законодательству.

"Если у кого-то есть вопросы к законности в рамках избирательного процесса (мы же партия Слуга народа, мы не организуем этот процесс, потому что мы являемся субъектом избирательного процесса), если у кого-то есть сомнения, они должны направлять жалобы в ЦИК и позывные заявления в суд, а не просто ходить по эфирам и рассказывать, что это - зрада", - добавил Качура.

Читайте такжеВ КИУ распекли идею Зеленского с опросом в день выборов и заявили о "манипуляции"