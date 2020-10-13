Андрей Пальчевский / скриншот из видео

Из-за низкого запроса на пророссийских политиков кандидат в мэры Киева Андрей Пальчевский не сможет пройти во второй тур — за две недели до выборов его рейтинг на уровне 5%. Об этом говорится в материале Апострофа "Фиаско засланного лаборанта: как Пальчевский провалил кампанию в Киеве".

По оценкам издания, Пальчевский "промахнулся" с позиционированием. Патриотически настроенные киевляне не поддержат его из-за "мутной биографии" и связей с Россией, а для условно пророссийского электората он недостаточно радикален и проигрывает ОПЗЖ. Он сделал ставку на пенсиях, социальной защите, но и это не принесло ощутимого результата. "Он не соответствует любимому среди подобной аудитории образу "крепкого хозяйственника". Ему не верят, считая Пальчевского "несерьезным" и "неуравновешенным". Впрочем, судя по истерикам кандидата из-за неудобных вопросов о прошлом, они правы", — пишет Апостроф.

В частности, журналисты вспомнили крайне экспрессивную реакцию Пальчевского на острые вопросы. Он нахамил журналистке BBC, которая процитировала его же слова о "счастливом дне воссоединения с Россией" в эфире шоу российской пропагандистки Ольги Скабеевой. "Вы приедете на вторую часть (интервью — ред.), придете ко мне, поцелуете подол платья и скажете: "простите за ложь". А я скажу: "Прощаю", — заявил Пальчевский журналистке.

Не менее агрессивно он ответил на вопрос главреда Украинской правды Севгиль Мусаевой о наличии у него паспорта гражданина РФ. "У меня абсолютно понятное гражданство. Это знают все — даже дети. Вы в этом сомневаетесь? Вы как-то особо по-узбекски (Мусаева — крымская татарка — ред.) смотрите на меня в этот момент. Вы думаете, я засланец какой-то? Я — гражданин Украины. Точка. Без комментариев. Если будет написано что-то другое — я подам на вас в суд", — горячился Пальчевский.

Дискуссии о российском гражданстве шоумена ведутся с 2010 года, когда он стал первым замминистра спорта в Кабмине Азарова. Кроме двойного гражданства его обвиняли в шпионаже в пользу России. Пальчевский закончил элитный военный институт в Москве, 8 лет служил в российской армии, в том числе в Лаосе. Ушел в отставку в звании майора. На этом связи с РФ не закончились. В свое время баллотировался в Госдуму РФ. Кроме того, по данным блогера Ярослава Бондаренко, медклинику Eurolab Пальчевский открыл на российские деньги. "Россиянин Пальчевский получил от России финансы для создания клиники и интеграции в политику. Суть в том, что сервер системы управления клиникой находится в Москве и все медицинские карточки пациентов контролируются ФСБ и используются для шантажа и вербовки пациентов" , — считает блогер.

Пробелы в биографии, неудачное позиционирование и скандальное поведение Пальчевского, пишет издание, приближают "неминуемый крах" его политической карьеры.