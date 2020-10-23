Пандемия Covid-19 - омбудсмен нашла серьезные проблемы на избирательных участках

Омбудсмен нашла серьезные проблемы на избирательных участках / УНИАН

По состоянию на 23 октября нынешнего года ни один избирательный участок на местных выборах в Украине (за два дня до голосования) не обеспечен приборами для температурного скрининга и дезинфекторами.

Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на официальном брифинге. Омбудсмен прогнозирует – если участки должным образом не будут оборудованы, то после местных выборов количество больных Covid-19 увеличится в разы.

"На сегодняшний день ни один участок не обеспечен скринингом и дезинфицирующими растворами, чтобы человек мог ими воспользоваться, обработать руки", ‒ сказала Денисова.

По словам обмудсмена, на избирательных участках уверяют, что уже в ближайшее время будут обеспечены всем необходимым для голосования в условиях пандемии коронавируса.

"Мы будем проверять 25 октября, реализуются ли карантинные меры, чтобы человек попадал на участок только в маске, чтобы, безусловно, был скрининг температурный", — заявила она.

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