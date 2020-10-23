Пандемия Covid-19 - омбудсмен нашла серьезные проблемы на избирательных участках

За два дня до выборов уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обнаружила несколько проблем на избирательных участках.
По состоянию на 23 октября нынешнего года ни один избирательный участок на местных выборах в Украине (за два дня до голосования) не обеспечен приборами для температурного скрининга и дезинфекторами.
Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на официальном брифинге. Омбудсмен прогнозирует – если участки должным образом не будут оборудованы, то после местных выборов количество больных Covid-19 увеличится в разы.
"На сегодняшний день ни один участок не обеспечен скринингом и дезинфицирующими растворами, чтобы человек мог ими воспользоваться, обработать руки", ‒ сказала Денисова.
По словам обмудсмена, на избирательных участках уверяют, что уже в ближайшее время будут обеспечены всем необходимым для голосования в условиях пандемии коронавируса.
"Мы будем проверять 25 октября, реализуются ли карантинные меры, чтобы человек попадал на участок только в маске, чтобы, безусловно, был скрининг температурный", — заявила она.
Местные выборы и коронавирус - что было ранее:
- Руководитель Минздрава Максим Степанов озвучил рекомендации - как не "подцепить" Covid-19 во время голосования на местных выборах.
- По состоянию на пятницу, 23 октября, общее число инфицированных Covid-19 в Украине составило 330 396 человек (+7517 человек за сутки).