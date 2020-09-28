Притула оконфузился с фото героя мемов Гарольда на предвыборном сайте

Сергей Притула / УНИАН

На официальном сайте кандидата в мэры Киева Сергея Притулы размещено фото венгерского инженера-электрика и модели на пенсии Андраша Арато (также известного как герой мемов Гарольд).

Фото размещено в разделе Команда Притулы.

При этом фотография Арато соседствует с фото самого Притулы.

Изображение героя мемов поместили возле формы для заполнения персональных данных потенциальных участников команды Притулы.

/ serhiyprytula.info

Отметим, что Арато - венгерский инженер-электрик и модель на пенсии. Он получил широкую популярность после того, как его изображение стало интернет-мемом.

Свое прозвище (Скрывающий боль Гарольд, Hide The Pain Harold) — Арато заслужил благодаря необычному выражению лица. Многие считают, что сквозь натянутую улыбку Гарольда пробивается глубокая скрытая боль.

/ meme-arsenal.com

Напомним, ранее Притула оскандалился с предвыборным слоганом, который уже использовал в рекламе.

При этом были опубликованы фото баннеров – рекламы в 2016 году и предвыборной агитации в 2020 году, которые оказались практически идентичными.