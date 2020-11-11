В офисе Дмитрия Голубова СБУ изъяла фальшивые бюллетени, которые готовились для вброса во втором туре выборов мэра Одессы, 15 ноября. Об этом сообщают одесские телеграм-каналы, пишет Одесский курьер.

На данный момент СБУ проводит задержание всех причастных к махинациям. Дмитрию Голубову предъявлено подозрение. За фальсификацию избирательных документов группой лиц, в том числе - бюллетеней, предусмотрено до 10 лет тюрьмы.

Напомним, что Голубов официально поддерживает кандидатуру Николая Скорика (ОПЗЖ) на пост мэра Одессы и принимает активное участие в работе его штаба. Бюллетени обнаружили в результате следственных действий, которые проводились сегодня в офисе бывшего народного депутата Дмитрия Голубова.