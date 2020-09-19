"Слугам" выгодно проиграть: Арахамия отличился странным заявлением насчет местных выборов

Давид Арахамия объяснил, что выгодно Слуге народа в преддверии следующих парламентских выборов.
Лидер парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия сделал неоднозначное заявление по поводу участия его политсилы в предстоящих местных выборах 2020.
Об этом он рассказал в эфире телеканала Украина 24.
По его словам, партии Слуга народа на местных выборах в Украине будет выгоднее проиграть, чтобы избиратели в преддверии следующих парламентских выборов не смогли их обвинить в неспособности решить проблемы на местах.
"Получить меньшую долю в местных советах для нас выгодней. Потому что весь негатив по поводу плохих городов, плохих дорог, грязных улиц, неработающих коллекторов, лифтов и так далее - не на нас. Не мы же рулим городом", - сказал Арахамия.
В то же время политик уточнил, что такой подход может рассматриваться лишь с политтехнологической точки зрения.
Читайте такжеРаскол фракции Слуга народа: эксперт сделал прогноз и назвал сроки
- Напомним. ранее фракцию Слуга народа сотряс очередной скандал.
- На взятке в 13 тысяч долларов задержали помощника депутата от Слуги народа Александра Юрченко. Нардеп Юрченко написал заявление о добровольном выходе из фракции.
- Задержанного по подозрению в получении взятки Ивана Фищенко выпустили под залог в размере 1 миллиона 552 гривны.