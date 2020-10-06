Вилкул рассказал, что не устраивает его в работе нынешнего мэра Днепра и руководства страны

Александр Вилкул / сайт Александра Вилкула

В Днепре реальная борьба за пост мэра развернулась между действующим городским головой и бывшим днепропетровским губернатором, лидером Блока "Украинская перспектива" – Александром Вилкулом.

В интервью КП Вилкул рассказал о критике основного оппонента и ответил на вопрос, как отнесется руководство страны к "строптивому" мэру.

Отвечая на вопрос журналиста издания "За что критиковать действующее руководство города?", Вилкул ответил:

"Уходящее руководство города покритиковал бы за отсутствие масштабных проектов, которые решают системные проблемы. Объективно, какие-то изменения по благоустройству сделаны, но все крупные планы – сломаны".

Вилкул уточнил, что это касается в первую очередь проектов достройки метро и окружной Днепра. Напомним, в 2012 году под руководством Вилкула привлекли финансирование ЕБРР и ЕИБ на строительство метро в Днепре под самые выгодные для стран бывшего СНГ условия, причем средства получал Днепр, а отдавать долги - государственный бюджет. А в 2011 завершили первую очередь объездной Днепра от Криворожской трассы до Запорожской. На 60 % была завершена вторая очередь объездной – от Запорожской трассы до Южного моста в Днепре. Но оба проекта так и не реализованы.

Также Вилкул отметил, что не имеет конфликта с руководством страны, но не может согласиться с их непрофессионализмом и политикой возврата к централизации, когда все меньше денег выделяется для развития городов.

Комментирую вопрос "понравится ли Киеву, что в Днепре у руля встанет такой строптивый мэр?", Вилкул подчеркнул:

"У меня нет конфликта, еще раз повторю. Я готов конструктивно отстаивать позицию города на любом уровне, как я это всегда и делал. Для меня нет хорошей или плохой власти в Киеве. У меня есть власть, которая помогает или не помогает Днепру и области. Остальное – эмоции".