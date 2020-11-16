Выборы в Краматорске: самовыдвиженец Гончаренко побеждает действующего мэра

Александр Гончаренко набирает 58,86% голосов/ Фото Facebook

В воскресенье, 15 ноября, в Украине состоялось повторное голосование на местных выборах.

Как свидетельствуют данные параллельного подсчета голосов, на выборах мэра Краматорска Донецкой области победу одерживает самовыдвиженец Александр Гончаренко. Об этом сообщает Оппозиционная платформа - За жизнь, которая поддержала Гончаренко.

Гончаренко набирает 58,86%, а его конкурент – действующий мэр города Андрей Панков, которого поддерживала Слуга народа, получил 41,14% голосов избирателей.

"Подсчет не завершен только на одном участке, результаты которого существенно не повлияют на итоги волеизъявления жителей Краматорска", - говорится в сообщении.

К слову, явка на выборах мэра Краматорска во втором туре составила 23,14%, став одной из самых низких в Украине.

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