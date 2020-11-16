Выборы в Краматорске: самовыдвиженец Гончаренко побеждает действующего мэра

Явка на выборах мэра Краматорска во втором туре была одной из самых низких в Украине.
В воскресенье, 15 ноября, в Украине состоялось повторное голосование на местных выборах.
Как свидетельствуют данные параллельного подсчета голосов, на выборах мэра Краматорска Донецкой области победу одерживает самовыдвиженец Александр Гончаренко. Об этом сообщает Оппозиционная платформа - За жизнь, которая поддержала Гончаренко.
Гончаренко набирает 58,86%, а его конкурент – действующий мэр города Андрей Панков, которого поддерживала Слуга народа, получил 41,14% голосов избирателей.
"Подсчет не завершен только на одном участке, результаты которого существенно не повлияют на итоги волеизъявления жителей Краматорска", - говорится в сообщении.
К слову, явка на выборах мэра Краматорска во втором туре составила 23,14%, став одной из самых низких в Украине.
Местные выборы в Украине 2020 - о чем сообщалось ранее:
- Второй тур местных выборов в некоторых городах Украины был назначен на 15 ноября, а в некоторых - на 22 ноября.
- 15 ноября выборы прошли в Каменец-Подольском (Хмельницкая область); Краматорске (Донецкая область); Луцке (Волынская область); Одессе (Одесская область); Сумах (Сумская область); Украинке (Киевская область); Херсоне (Херсонская область).
- На ряде избирательных участков наблюдатели фиксировали нарушения.
- Явка на втором туре местных выборов в Украине оказалась рекордно низкой и, по состоянию на 20.00, составила 23,9% по данным организации "Опора".
- По результатам экзит-пола, проведённого Киевским международным институтом социологии (КМИС), в Одессе на выборах мэра побеждает действующий городской голова Геннадий Труханов.