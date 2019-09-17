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Модный осенний маникюр 2019: шикарные идеи дизайна, 39 фото

17 сентября 2019, 19:26

Стильный маникюр осени 2019 – это все оттенки окружающей среды: желтый, золотой, оранжевый, бордовый, винный, серый, синий и зеленый.

  • Модный маникюр осень 2019 instagram.com
  • Модный маникюр осень 2019 instagram.com
  • Модный маникюр осень 2019 instagram.com
  • Модный маникюр осень 2019 instagram.com
  • Модный маникюр осень 2019 instagram.com
  • Модный маникюр осень 2019 instagram.com
  • Модный маникюр осень 2019 instagram.com
  • Модный маникюр осень 2019 instagram.com
  • Модный маникюр осень 2019 instagram.com
  • Модный маникюр осень 2019 instagram.com
  • Модный маникюр осень 2019 instagram.com
  • Модный маникюр осень 2019 instagram.com
  • Модный маникюр осень 2019 instagram.com
  • Модный маникюр осень 2019 instagram.com
  • Модный маникюр осень 2019 instagram.com
  • Модный маникюр осень 2019 instagram.com
  • Модный маникюр осень 2019 instagram.com
  • Модный маникюр осень 2019 instagram.com
  • Модный маникюр осень 2019 instagram.com
  • Модный маникюр осень 2019 instagram.com
  • Модный маникюр осень 2019 instagram.com
  • Модный маникюр осень 2019 instagram.com
  • Модный маникюр осень 2019 instagram.com
  • Модный маникюр осень 2019 instagram.com
  • Модный маникюр осень 2019 instagram.com
  • Модный маникюр осень 2019 instagram.com
  • Модный маникюр осень 2019 instagram.com
  • Модный маникюр осень 2019 instagram.com
  • Модный маникюр осень 2019 instagram.com
  • Модный маникюр осень 2019 instagram.com
  • Модный маникюр осень 2019 instagram.com
  • Модный маникюр осень 2019 instagram.com
  • Модный маникюр осень 2019 instagram.com
  • Модный маникюр осень 2019 instagram.com
  • Модный маникюр осень 2019 instagram.com
  • Модный маникюр осень 2019 instagram.com
  • Модный маникюр осень 2019 instagram.com
  • Модный маникюр осень 2019 instagram.com
  • Модный маникюр осень 2019 instagram.com
  • Модный маникюр осень 2019 instagram.com
  • Модный маникюр осень 2019 instagram.com
  • Модный маникюр осень 2019 instagram.com

Осень постепенно входит в свои владения и укутывает всех хандрой и грустью. Но не стоит поддаваться этой коварной "старушке". Одним из "грозных" оружий против осенней депрессии является красивый маникюр.

Модный маникюр осень 2019: цвет лака

Модный маникюр осень 2019 – это теплая гамма оттенков, характеризующаяся глубиной и благородством. Посмотрите вокруг – на еще не увядшие цветы, на желтеющие листья, понаблюдайте за вечерними закатами солнца и представьте, как дозревает виноград. Стильный маникюр осени 2019 – это все оттенки окружающей среды: желтый, золотой, оранжевый, бордовый, винный, серый, синий и зеленый.

Обратите внимание также на то, что в моде матовые оттенки.

Модный маникюр осень 2019: украшения

Глиттер, камифубуки, втирка, фольга, стразы, камушки, наклейки – все это допустимо в нейл-арте в сезоне осень 2019. Главное не переборщить. Чтобы маникюр выглядел элегантно и стильно, лучше всего украшать не более двух пальцев на одной руке.

Модный маникюр осень 2019: варианты

В сезоне осень 2019 можно комбинировать разные виды маникюра. К слову, в знаменитый французский маникюр можно добавить роспись, или стразы. А вообще в моде френч, омбре (плавный переход цветов от темного к светлому), битое стекло (выполняется, чаще всего, гель лаком, при такой технике получается узор, похожий на осколки битого стекла), кракелюр (покрытие рассыпается сеточкой из ажурных мелких трещин на ноготках).

В моде также капельки, имитирующие воду, золотые полоски.

Модный маникюр осень 2019: рисунки

Мимишные лица, цветочки, животные, листочки – это все будет уместно на ногтях в сезоне осень 2019.

Главред собрал самые свежие фото модного маникюра в сезене осень 2019 из Instagram.

Читайте такжеНогти-помада: Instagram заполонил новый трендНапомним, ранее сообщалось, в сезоне осень-зима 2019-2020 нюдовый маникюр точно будет в топах. Маникюр в стиле нюд универсален. Он подходит и для похода на работу, и на свидание, и на свадьбу, и на день рождения, и даже в школу и университет.

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