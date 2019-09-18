Модный мятный маникюр, который молодит руки - новые идеи дизайна, 29 фото

Когда осень начинает давить на настроение и изрядно его портит холодом, ветром и унылой серостью, самое время сделать самый модный мятный маникюр.

Мятный маникюр в сезоне осень 2019 – особенно популярный, ведь он, как "целебная пилюля", способен поднять настроение, добавить уверенности в себе и вдохновить на новые свершения.

А вдохновение, как известно, самая мощная движущая сила.

Главред собрал самые свежие, самые интересные и самые неожиданные идеи дизайна модного мятного маникюра из гламурного паблика Instagram.

Модный мятный маникюр осень 2019: новые идеи дизайна

Классический мятный маникюр сделает ногти безумно привлекательными. Обратите также внимание на матовые оттенки мятного – такой маникюр смотрится шикарно и изысканно.

Мятный цвет и все его оттенки хорошо смотрятся в сочетании с розовым. Нейл-стилисты обыграли розовый и мятный в самых разных вариациях, и каждая достойна внимания.

Воистину по-королевски выглядит маникюр мятный с черным. Черные полоски на мятном, горох, легкая абстракция – все можно смело использовать. Правда, не стоит забывать самую важную особенность маникюра 2019 года – рисунки только максимум на двух ногтях.

Маникюр мятный с серебром подарит ощущение волшебства. Вот сделайте, и сразу же убедитесь в том, что мир полон чудес.

Мятный маникюр "хорошо подружил" с белым цветом. Один или два белых ногтя с легким рисунком сделают ваш мятный маникюр особенным и неповторимым.

Мятный маникюр вполне может включать разные оттенки мяты. Один цвет смотрится лучше другого, а третий лучше первых двух.

Читайте такжеМодный французский маникюр осень-зима 2019-2020: тренды, 40 фотоНапомним, ранее сообщалось, модный красный маникюр осень 2019 одойдет тем, кто хочет особого внимания. Добавьте немного черного или белого, и получите маникюр-бомбу! Ведь это универсальная, проверенная годами, но всегда выигрышная цветовая комбинация. Можно пойти дальше, и добавить другой цвет для дуэта с красным.